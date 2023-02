OpenAI Umumkan ChatGPT Plus Seharga US$ 20 Per Bulan di AS

TEMPO.CO, Jakarta - OpenAI telah mengumumkan ChatGPT Plus dengan paket bulanan US$ 20. Bagi pengguna paket ini, perusahaan akan memberi akses prioritas ke chatbot AI tersebut, bahkan selama waktu puncak di mana pengguna gratis harus menunggu.

Perusahaan juga menjanjikan bahwa rencana tersebut akan memberi pengguna langganan waktu respons yang lebih cepat dan akses prioritas ke fitur dan peningkatan baru.

Untuk sementara ini, OpenAI mengatakan akan mengirimkan undangan layanan tersebut kepada orang-orang yang berada di AS. Calon pelanggan akan berada di dalam daftar tunggu selama beberapa minggu mendatang. Perusahaan kemudian akan memperluas peluncuran ke negara dan wilayah lain di masa mendatang.

Kurang lebih dari seminggu yang lalu terdengar kabar OpenAI akan memperkenalkan versi plus atau pro dari layanan tersebut dengan harga US$ 42 per bulan, harga yang jauh lebih tinggi dari tawaran sekarang dan akan sulit mendapat pelanggan dari layanan tersebut.

Namun, dengan harga $20 per bulan, masih memungkinkan diakses oleh lebih banyak orang, termasuk pelajar dan bisnis yang membutuhkan akses andal ke teks buatan AI.

Di sisi lain, penetapan harga juga bisa sebagai standar untuk chatbot AI berbayar yang akan datang, yang hampir pasti akan memasuki pasar. Mengingat bahwa OpenAI adalah pelopor di bidang ini, maka siapa pun yang mencoba merilis bot dengan biaya lebih dari US$ 20 per bulan harus benar-benar memiliki alasan yang tepat, mengapa bot mereka lebih berharga daripada ChatGPT Plus.

Hal yang kurang menyenangkan adalah penggunaan AI untuk menulis hal-hal seperti artikel atau esai yang telah ditugaskan sebagai pekerjaan rumah.

Tampaknya, ChatGPT tidak menjadi alat berbayar saja. OpenAI mengatakan akan terus menawarkan akses gratis dan bahwa pengguna berbayar akan membantu mendukung ketersediaan akses gratis ke sebanyak mungkin orang.

