Cara Langganan HBO GO dan Biayanya untuk Nonton Film Terbaru Reporter Andika Dwi Editor Zacharias Wuragil House of the Dragon. (Instagram/@hbomax)

TEMPO.CO, Jakarta - HBO GO merupakan sebuah aplikasi yang berisi tayangan film dan beberapa serial TV dan juga linear channel yang dimiliki oleh HBO. Diantaranya adalah HBO, HBO Family cinemaxx, HBO Hits, HBO Signature, dan RED by HBO. Aplikasi tersebut membantu memudahkan Anda menonton tayangan film atau televisi sesuai dengan channel HBO GO kapan dan dimana pun. HBO GO sendiri bisa Anda tonton melalui berbagai perangkat seperti situs resmi yang diakses melalui browser, melalui smartphone dengan mengunduh aplikasinya terlebih dahulu, juga bisa melalui pemutar media. Jika berlangganan, nantinya Anda bisa lebih mudah juga menonton tayangan dan film yang tersedia sesuai dengan keinginan Anda, seperti Harry Potter, atau Anda bisa juga menonton The Last of Us dan film-film keren menarik lainnya. Cara Langganan HBO GO X Jika Anda ingin berlangganan HBO GO, Anda bisa menggunakan aplikasi Telkomsel. Aplikasi ini memang sudah membundling layanan HBO GO. Berikut ini adalah cara mengaktifkan langganannya. Via aplikasi MAXstream - Pertama buka aplikasi MAXstream, jika belum punya, Anda bisa mengunduhnya di Google Play. - Kemudian masuk ke aplikasi, menggunakan nomor Telkomsel Anda. - Lalu pilih menu “paket” yang ada. - Pilih “HBO GO” untuk berlangganan. - Anda juga bisa memilih paket MAXStream. Baik paket MAXstream Gala atau MAXstream HBO GO yang akan Anda aktifkan. - Selesai. Via aplikasi MyTelkomsel - Buka aplikasi MyTelkomsel yang ada di ponsel Anda. - Lalu pilihlah menu “belanja” - Setelahnya klik menu “hiburan” - Pilih paket “HBO GO” - Anda juga bisa memilih paket antara MAXstream Gala atau MAXstream HBO GO. - Selesai. Biaya Langganan HBO GO Sebelum berlangganan HBO GO, Anda juga perlu mengetahui biaya berlangganan aplikasi tersebut. Berikut ini adalah rincian harganya. 1. Khusus aplikasi HBO GO biaya langganannya sebesar Rp 60.545, masa aktifnya 30 hari dengan jumlah 5 GB. 2. MAXstream, biaya langganannya lebih bervariatif dan menyesuaikan kuota yang Anda inginkan. Harga langganannya adalah: - Maxstream 50 GB 30 Hari dengan harga Rp 95.000.

- Maxstream 30 GB 30 Hari dengan harga Rp 65.000.

- Maxstream 10 GB 30 Hari dengan harga Rp 32.000.

- Maxstream 4 GB 30 Hari dengan harga Rp 21.000.

- MAXstream 5 GB 3 Hari dengan harga Rp 14.000. 3. MAXstream gala biaya langganannya lebih bervariatif dan menyesuaikan kuota yang Anda inginkan. Harga langganannya adalah: - GALA 40 GB 30 Hari dengan harga Rp 155.000.

- GALA 24 GB 30 Hari dengan harga Rp 101.000.

- GALA Plus 30 GB 30 Hari dengan harga Rp 75.000.

- GALA 9 GB 30 Hari dengan harga Rp 71.000. Apa Saja Tayangan Channel HBO GO? HBO GO menyediakan beberapa channel tayangan yang bisa Anda tonton. Seperti film-film serial HBO, film Hollywood, HBO Asia Original, dan juga tayangan televisi. Tayangan TV HBO Go sendiri juga terdiri dari beberapa channel seperti HBO, HBO Family cinemaxx, HBO Hits, HBO Signature, dan RED by HBO. Nah, itu dia pembahasan mengenai HBO GO mulai dari cara berlangganan, berapa biayanya, serta apa saja tayangan channel yang ada di aplikasi tersebut. VIVIA AGARTHA F | AWALIA R (CW)

