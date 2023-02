Bocoran, Twitter Bakal Patok Harga Centang Emas 1.000 Dolar per Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter dikabarkan ingin memonetisasi bisnis di platformnya dengan menagih 1.000 dolar per bulan untuk pelanggan yang ingin tetap memiliki tanda centang emas. Maka, bagi perusahaan pemilik bisnis yang tidak membayar biaya 1.000 dolar per bulan akan kehilangan lencana emasnya itu. Masih tidak jelas waktu penetapan dari rencana ini.

Berdasarkan pesan internal di Twitter, disebutkan juga adanya rencana biaya 50 dolar per bulan lagi jika ingin menambahkan lencana ke setiap akun yang berafiliasi bisnis dengan perusahaan itu. Kabar ini cocok dengan tangkapan layar yang diposting konsultan media sosial Matt Navarra, yang menunjukkan apa yang tampak seperti komunikasi email antara manajer produk Twitter Evan Jones dan perusahaan yang tidak disebutkan namanya.

“Sebagai pelanggan akses awal, Anda akan mendapatkan tanda centang emas untuk organisasi Anda dan lencana afiliasi untuk rekanannya,” bunyi email tersebut. “Jika Anda ingin berlangganan, tanda Terverifikasi untuk Organisasi berbiaya $1.000 per bulan, dan $50 per pelanggan terafiliasi tambahan per bulan dengan afiliasi gratis selama satu bulan.”

Twitter meluncurkan lencana emas menjelang program Verifikasi untuk Organisasi, yang sebelumnya disebut Twitter Blue, yang memungkinkan perusahaan untuk memverifikasi dan membedakan diri antar pengguna di Twitter. Hal ini juga memungkinkan perusahaan menambahkan lencana berupa miniatur gambar profil mereka ke akun milik karyawan, eksekutif, dan siapa pun yang terkait dengannya.

Penyematan verifikasi akun dan lencana perusahaan pada akun milik Esther Crawford, Manajer Produk Twitter. Foto : Twitter

Navarra kemudian menunjukkan tangkapan layar lain berisi komunikasi Jones dengan perusahaan lain, yang sekali lagi menyebut adanya tarif 1.000 dolar per bulan. Belum ada konfirmasi resmi dari Twitter soal tarif Verifikasi untuk Organisasi tersebut.

