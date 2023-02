ChatGPT Berbayar Rp 300 Ribu Muncul, Apa Saja Kelebihannya?

Dilansir dari laman resmi openai.com, ChatGPT tersedia dalam versi baru, yaitu ChatGPT Plus. Versi ini memungkinkan penggunanya untuk berlangganan dengan harga US$ 20/bulan atau sekitar Rp 300 ribu per bulannya.

OpenAI Umumkan ChatGPT Plus Seharga US$ 20 Per Bulan di AS

Untuk sementara ini, OpenAI mengatakan akan mengirimkan undangan layanan tersebut kepada orang-orang yang berada di AS.

