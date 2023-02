Mengenal Glitch in the Matrix yang Ramai di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Glitch in the Matrix secara harfiah berarti “kesalahan dalam matriks”. Matriks sendiri adalah sebuah larik dua dimensi dalam dunia komputer.

Glitch in the Matrix menjadi istilah fiksi sains populer ketika film The Matrix rilis pada 1999. Film tersebut mengemukakan gagasan bahwa umat manusia hidup dalam simulasi komputer raksasa. Ada “manusia” lain atau pengendali di lapisan atas yang menjalankan kehidupan kita saat ini.

Istilah Glitch in the Matrix sendiri digunakan untuk menjelaskan suatu pengalaman yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Begitu anehnya, peristiwa itu seakan tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dalam film The Matrix, hal tersebut menjadi bukti dari adanya “glitch” atau cacat dari struktur realitas kita.

Banyak orang kini menganggap bahwa Glitch in The Matrix adalah hal yang benar-benar terjadi dan berhubungan dengan dunia simulasi komputer. Pengalaman Glitch in the Matrix kerap dikaitkan dengan teori konspirasi yang menyatakan bahwa realitas kita adalah simulasi atau proyeksi komputer yang dikendalikan oleh entitas atau makhluk tak dikenal.

Glitch in the Matrix memanglah topik yang sangat menarik sekaligus membingungkan. Akan tetapi, penting halnya untuk memahami bahwa pengalaman aneh tersebut tidak seharusnya diterima sebagai bukti dari realitas yang lebih luas atau konspirasi.

Sebagian orang lainnya menganggap pengalaman Glitch in the Matrix adalah halusinasi akibat stres, konsumsi obat-obatan, atau gangguan mental seperti skizofrenia. Belum ada bukti ilmiah yang dapat memperkuat teori-teori konspirasi terkait dengan Glitch in the Matrix.

Walau demikian, Glitch in the Matrix terus menjadi topik hangat di internet. Tidak sedikit dari para pengguna media sosial yang membagikan pengalaman Glitch in the Matrix mereka terlepas dari itu karangan atau bukan. Namun, pengalaman-pengalaman itu tampaknya lebih baik dievaluasi dari sisi yang lebih rasional seperti kondisi kesehatan mental dan sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhinya.

Beberapa Contoh Pengalaman Glitch in the Matrix

Melansir dari newsweek.com, berikut sejumlah pengalaman Glitch in the Matrix yang orang-orang bagikan di internet.

1. Di Atas Kasur

Tahun 1990-an saat itu, saya pergi ke sebuah acara membawa kamera digital. Saya mengambil banyak foto di pagi hari. Sekitar jam makan siang, saya menyadari bahwa saya kehilangan kamera itu. Saya pun menelusuri kembali tempat-tempat yang saya lalui, tetapi tidak ada jejaknya.

Di penghujung hari, saya menyerah dan kembali ke kamar hotel yang terkunci. Jaraknya cukup jauh dari acara yang saya datangi. Kamera itu ternyata ada tepat di atas kasur dengan foto-foto dari acara pagi hari di dalamnya.

2. Dua Susu Identik

Saya sedang membuat minuman, lalu meletakkan kembali karton susu yang telah digunakan ke dalam kulkas. Bel pintu berbunyi, jadi saya menghampirinya terlebih dahulu. Ketika saya kembali untuk mengambil minuman saya, karton susu itu masih ada di samping gelas.

Saya pikir itu aneh. Mungkin saya lupa karena terdistraksi bunyi bel pintu sehingga tidak jadi menyimpan karton susu itu ke kulkas. Namun saat saya membuka kulkas, sudah ada sebuah karton susu di situ. Padahal, saya yakin hanya punya satu karton susu saat itu. Saya tidak tahu apa yang sudah terjadi.

3. Suara di Kepala

Sekitar 15 tahun yang lalu, saya sedang merapikan kamar dan tiba-tiba terdengar suara “letupan” keras di salah satu telinga diikuti dengan suara orang berbicara.

Saya merasa sangat aneh. Saya hampir mendengar sebuah percakapan, tetapi “orang-orang” itu seakan sadar dan menjauh. Suara itu kemudian memudar dan hilang sepenuhnya. Suara-suara itu benar-benar ada di kepala saya, bukan seperti mendengar suara dari kamar sebelah.



Rekomendasi Film tentang Glitch in the Matrix

Untuk memahami konsep Glitch in the Matrix atau dunia simulasi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut beberapa rekomendasi film seru untuk ditonton,

1. World on a Wire (1973)

2. Total Recall (1990)

3. Virtuosity (1995)

4. The Matrix (1999)

5. The Thirteenth Floor (1999)

6. eXistenZ (1999)

7. Source Code (2011)

8. Extracted (2012)

