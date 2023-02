Ditemukan, Gunung Bawah Laut Setinggi 2.200 Meter di Selatan Pacitan

TEMPO.CO, Bandung - Badan Informasi Geospasial (BIG) mengidentifikasi keberadaan gunung bawah laut di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dari kedalaman perairan 6000 meter, mencuat gunung setinggi 2.200 meter.

“Puncak gunungnya berada di kedalaman 3.800 meter,” kata Fajar Triady Mugiarto, Koordinator Pemetaan Kelautan, Pusat Pemetaan Kelautan, dan Lingkungan Pantai BIG lewat keterangan tertulis, Senin 13 Februari 2023.

Temuan gunung bawah laut atau seamount itu merupakan salah satu obyek yang diidentifikasi dari Survei Landas Kontinen Ekstensi di wilayah Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Survei itu dilakukan Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional menggunakan kapal survei Baruna Jaya III dan peralatan utama Multibeam Echosounder (MBES) pada 2022.

Survei yang berlangsung dari September sampai November 2022 itu untuk mendapatkan data batimetri atau topografi bawah laut secara detail. Hasilnya digunakan sebagai data utama penghitungan klaim luas landas kontinen ekstensi di luar 200 mil laut.

Salah satu lokasi survei adalah daerah atau zona subduksi di perairan selatan Pulau Jawa. Tim mengidentifikasi gunung bawah laut yang lokasinya sekitar 260 kilometer di zona itu di selatan Kabupaten Pacitan.

Merujuk definisi International Hydrographic Organization, gunung bawah laut harus memiliki elevasi atau ketinggian yang berbeda dari sekelilingnya. Beda tinggi dengan relief sekelilingnya lebih dari 1000 meter yang diukur dari batimetri terdalam yang mengelilingi sebagian besar obyek tersebut.

Kini, Fajar mengungkapkan, "Gunung bawah laut itu tengah dalam proses penamaan dengan melibatkan pakar geologi, hidrografi, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga riset terkait."

Profil batimetri 3 dimensi temuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. (Dok. BIG)

Menurut Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Yosef Dwi Sigit Purnomo, perlu kesepakatan dari para ahli tentang gunung bawah laut, dan proses pemberian namanya dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Disepakati untuk penamaan tidak menggunakan nama orang.

“Karena terkait dengan mitigasi bencana, dan bisa jadi gunung bawah laut tersebut menjadi ancaman bencana di masa depan,” kata Fajar menjelaskan.

Rencana selanjutnya, usulan nama gunung bawah laut itu, sesuai aturan, akan dibahas dalam agenda Penelaahan Nama Rupabumi tingkat pusat pada Maret 2023 dan dikirim ke Sub-Committee on Undersea Feature Names di The General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) Juni mendatang.

