Cara Gunakan Suara Google di Sound of Text WA

TEMPO.CO, Jakarta - Sound of text WA belakangan viral di kalangan anak muda. Sound of text WA sendiri merupakan situs untuk membuat audio dan nada dering lewat teks atau kalimat yang diinput. Sound of text menawarkan kustomisasi nada dering dengan cara mengubah tulisan kata-kata menjadi suara.

Layanan sound of text WA cukup menarik perhatian karena bisa menghasilkan nada dering Whatsapp berupa suara yang mirip dengan suara Google. Biasanya, nada dering unik itu digunakan sebagai panggilan masuk atau pesan pada aplikasi Whatsapp.

Maka tak heran, banyak sekali orang yang menggunakan sound of text WA karena ingin mengganti nada deringnya dengan menggunakan kata-kata buatan sendiri. Dengan begitu, nada dering panggilan atau pesan masuk menjadi lebih keren untuk didengar.

Sayangnya, kata-kata atau tulisan yang bisa dijadikan suara lewat sound of text mempunyai limit atau batasan jumlah huruf. Tulisan yang bisa dikonversi menjadi suara Google hanya bisa sebanyak 200 karakter Jadi kalimat yang ditulis hanya bisa berupa kata-kata sederhana.

Agar tidak penasaran, berikut adalah langkah-langkah membuat nada dering WhatsApp dengan sound of text. Simak penjelasannya berikut ini.

Cara Membuat Suara WA dengan Sound of Text

Cara gunakan suara Google di WA dengan sound of text sangat mudah dilakukan. Bahkan Anda tak perlu repot mengunduh aplikasi untuk bisa mengubah kalimat jadi suara Google karena layanan ini digunakan dengan berbasis web. Begini cara buat suara Google lewat sound of text WA:

1. Kunjungi situs soundoftext.com di browser ponsel Anda.

2. Pada kolom “Text”, masukkan kata atau kalimat yang ingin dijadikan nada dering.

3. Pada opsi "Voice’", pilih Bahasa Indonesia sebagai dialek pada audionya. Namun Anda juga bisa memilih dialek dari bahasa lain sesuai keinginan

4. Klik "Submit" untuk mengubah kalimat atau kata-kata menjadi audio mirip suara google.

5. Kemudian gulir ke bawah dan cari menu "Sound".

6. Klik "Play" jika ingin mendengarkan hasil audio atau klik "Download" jika ingin menyimpannya di ponsel.

7. Audio yang telah didownload berbentuk berkas MP3 dan siap untuk dijadikan nada dering notifikasi WA.

Cara Mengubah Nada Dering WA

Untuk menjadikan audio Sound of Text sebagai nada dering WhatsApp, diperlukan cara mengubah nada dering WA. Berikut cara membuat nada dering sound of text WA.

1. Buka aplikasi WhatsApp pada ponsel Anda.

2. Klik menu titik tiga pada bagian kanan atas WhatsApp dan pilih menu ‘Setelan’.

3. Masuk ke bagian ‘Notifikasi’.

4. Klik ‘Nada notifikasi’.

5. Cari berkas MP3 dari sound of text yang telah dibuat dan didownload sebelumnya.

6. Pilih berkas nada dering tersebut.

7. Audio dari sound of text sudah bisa dijadikan sebagai nada dering panggilan di WA.

Demikian cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat suara Google di WhatsApp dengan sound of text. Semoga membantu.

