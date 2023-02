Twitter akan Tetapkan Fitur Autentikasi Dua Faktor via SMS Berbayar

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Twitter mengumumkan akan membuat eksklusif fitur Autentikasi Dua Faktor (2FA) melalui pesan teks atau SMS untuk pelanggan Twitter Blue. Sedangkan akun lain diminta menggunakan atau mencari aplikasi untuk autentikasi itu. Kebijakan ini akan berlaku mulai 20 Maret 2023.

“Mulai 20 Maret 2023, hanya pelanggan Twitter Blue yang dapat menggunakan pesan teks sebagai metode autentikasi dua faktor mereka,” bunyi pengumuman lewat akun @TwitterSupport pada Sabtu, 18 Februari 2023.

Hanya akal-akalan Twitter?

X

Twitter berdalih langkah tersebut diambil karena 2FA berbasis nomor telepon kerap menjadi celah yang disalahgunakan oleh peretas. Sejumlah pengamat meragukan alasan Twitter tersebut. Mengutip Engadget, mereka berspekulasi bahwa niat sebenarnya dari penerapan kebijakan ini adalah menambahkan 2FA SMS sebagai salah satu fitur berbayar yang ditawarkannya kepada pelanggan Twitter Blue.

Twitter Blue merupakan layanan berlangganan bulanan yang dipatok dengan tarif Rp120 ribu per bulan, atau Rp1,25 juta per tahun, bagi yang mendaftar via Twitter versi web. Harga berlangganan lebih mahal apabila membeli layanan melalui aplikasi Twitter di Android dan iOS (mobile), yakni Rp165 ribu per bulan.

Baca Juga: Twitter Jadi Platform Media Sosial Pertama yang Izinkan Iklan Ganja di Amerika Serikat

Layanan tersebut tampaknya belum populer di kalangan penggunanya. Mengutip The Information, dilaporkan bahwa awal bulan ini Twitter hanya memiliki sekitar 180.000 pelanggan Twitter Blue di AS. Twitter telah mencoba membuat lebih banyak orang berlangganan layanan ini dengan menawarkan sejumlah fitur seperti tanda centang biru, tweet yang lebih panjang, dan lain-lain.

Alternatif 2FA selain melalui SMS

Perlu diketahui jika menonaktifkan 2FA SMS tidak secara otomatis menghapus data nomor telepon dari akun Twitter. Pengguna non-Twitter Blue masih bisa menggunakan perlindungan 2FA yang lain, yakni menggunakan aplikasi autentikator atau kunci keamanan seperti Google Authenticator, 1Password, Authy and platform lainnya.

Hal yang perlu dilakukan hanya mengubah pilihan autentikasi dua langkah melalui pengaturan akun. Setelah mengklik "keamanan dan akses akun", ada tiga opsi yang di bagian autentikasi atau verifikasi dua langkah. Pilih aplikasi autentikator atau dengan menggunakan kunci keamanan sebagai perlindungan ekstra.

Pilihan Editor: Microsoft Bing dengan AI juga Lakukan Kesalahan, Ini Sederet Contohnya