Target Datangkan 1.500 Mahasiswa Asing, Ini yang Dilakukan Unair

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Airlangga Global Engagement (AGE), Universitas Airlangga (Unair) mendorong para mahasiswa untuk merasakan lingkungan internasional dengan mengundang mahasiswa asing untuk berpartisipasi dalam program dari Unair. Direktur Airlangga Global Engagement Iman Harymawan mengatakan pada tahun ini, Unair menargetkan mendatangkan mahasiswa asing sebanyak 1.500 orang.

Karena itu, kata dia, AGE menawarkan sejumlah program yakni Amerta (Academic Mobility Exchange for Undergraduate and Master at Airlangga), Lingua (Learning Indonesian Language at Universitas Airlangga), In-Herit (Indonesian Heritage Course), Sura-Bali (Summer in Surabaya and Bali), dan Tailor Made Program.

Amerta merupakan program pertukaran pelajar bagi mahasiswa asing untuk belajar selama satu hingga dua semester di Unair. Amertamemiliki dua periode pelaksanaan, yakni fall pada Agustus – Desember dan spring pada Januari – Juni.

In-herit dan Sura-Bali merupakan kursus pendek dengan pelaksanaan tujuh hingga sepuluh hari. In-Herit bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret untuk mahasiswa asing mengeksplorasi warisan Indonesia. Sedangkan Sura-Bali yang bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra dan Universitas Udayana mengajak mahasiswa asing untuk memelajari sociopreneurship di Surabaya dan Bali.

Iman Harymawan menjelaskan bahwa AGE sedang berfokus untuk intensifikasi kegiatan internasional milik fakultas di Unair. Berbeda dari tahun sebelumnya, AGE kini melakukan empowerment kepada fakultas. Adapun pada tahun lalu AGE hanya menjalankan program atas dukungan oleh fakultas yang ada.

Iman menuturkan terdapat fakultas dengan kegiatan internasional yang telah maju seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. “Ada program yang sudah jalan juga. Cuma mungkin kami bisa dorong untuk lebih maksimal lagi,” katanya.

Pada Januari 2023, Universitas Airlangga telah menerima mahasiswa asing dari Federation University Australia dan Griffith University. Acara tersebut berjalan di Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Selain program Amerta, untuk mendaftar program internasional tersebut tidak lagi melalui AGE melainkan menyesuaikan program yang akan diikuti. Iman menerangkan bahwa AGE kini tidak memiliki program yang dijalankan oleh AGE sendiri.

