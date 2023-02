Starlink Uji Layanan Global Roaming Seharga US$ 200 Per Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Paket internet Starlink terbaru sekarang sedang dalam tahap pengujian dan menjanjikan koneksi internet hampir di mana saja di dunia. Layanan Global Roaming akan dikenakan biaya US$ 200 per bulan selain US$ 599 parabola Starlink Kit.

Penawaran baru milik perusahaan SpaceX itu menggunakan tautan antarsatelit Starlink untuk memancarkan internet ke pengguna di mana saja yang tersedia jangkauan Starlink.

Karena sifat eksperimentalnya, Starlink menyebutkan layanan Global Roaming baru itu akan menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah yang bercampur dengan periode “konektivitas buruk atau tidak ada sama sekali”.

Starlink menjelaskan layanannya sebagai berikut.

Anda diundang untuk mencoba layanan Starlink Global Roaming, yang memungkinkan Starlink Anda untuk terhubung hampir dari mana saja di dunia.

Global Roaming memanfaatkan tautan antar satelit Starlink (alias laser ruang angkasa) untuk menyediakan konektivitas di seluruh dunia. Karena ini adalah teknologi baru, Anda dapat mengharapkan layanan kecepatan tinggi khas Starlink, latensi rendah bercampur dengan periode singkat konektivitas yang buruk, atau tidak sama sekali. Namun ini akan meningkat secara dramatis dari waktu ke waktu.

Harga Global Roaming adalah $200/bln untuk layanan dan $599 untuk kit Starlink. Jika Anda tidak sepenuhnya puas dengan Global Roaming, Anda dapat mengembalikan perangkat keras untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dalam waktu 30 hari. Layanan dapat dijeda atau dibatalkan kapan saja. Lihat daftar lengkap ketentuannya di sini.

Saat ini, pembayaran Global Roaming hanya tersedia dalam dolar Amerika Serikat. Jika Anda berbasis di luar A.S., Anda juga akan bertanggung jawab untuk bertindak sebagai Importir Tercatat untuk Starlink Kit, yang dapat mencakup pembayaran bea masuk dan pajak impor, jika diperlukan. Layanan Global Roaming bergantung pada persetujuan peraturan. Temukan daftar wilayah resmi di peta Starlink.

Berpartisipasi dalam Global Roaming tidak akan memengaruhi tempat Anda dalam antrean untuk layanan Residensial. Untuk berpartisipasi dalam layanan Global Roaming, silakan isi survei di bawah ini. Dengan melakukan pemesanan, Anda menyetujui Ketentuan Layanan Starlink untuk Global Roaming.

Seperti dicatat dalam memo tersebut, layanan Global Roaming “bergantung pada persetujuan peraturan” yang merupakan tanda tanya besar untuk layanan tersebut karena Starlink masih menunggu persetujuan peraturan di berbagai negara.

Pengguna paket Starlink RV saat ini dapat menggunakan pengaturan mereka di luar negeri, meskipun layanan roaming global tampaknya akan mencakup lebih banyak wilayah dibandingkan dengan paket RV yang berlaku untuk US$135/€124 tetapi terbatas untuk digunakan di benua yang sama.

GSM ARENA

