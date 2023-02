Beasiswa ASEAN-China Young Leaders Scholarship Dibuka hingga Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Beasiswa ASEAN-China Young Leaders Scholarship (ACYLS) telah dibuka untuk untuk warga negara ASEAN hingga Maret 2023. ACLYS merupakan program untuk meningkatkan pertukaran pelajar dan memperkuat kerja sama dalam pendidikan antara Cina dengan ASEAN.

Seperti dilansir dari laman Mission of the People's Republic of China to ASEAN, program ACYLS akan mendukung warga negara ASEAN, khususnya pemuda yang memiliki potensi dan pengalaman kerja, untuk menempuh studi pascasarjana. ACYLS menyediakan beasiswa penuh untuk jenjang S2 dan S3, juga program penelitian jangka pendek atau kursus pelatihan di Cina.

Pemerintah Cina akan menyediakan pendanaan untuk program ACYLS sebagian besar melalui ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF).

Kriteria

Pelamar beasiswa ACYLS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Warga negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand).

- Sehat secara fisik dan mental.

- Fasih dalam bahasa Inggris (harus memiliki skor IELTS minimal 6.0 atau TOEFL minimal 80 poin).

- Memiliki gelar sarjana dan berada di bawah umur 45 tahun jika mendaftar untuk studi master (S2).

- Memiliki gelar master dan berada di bawah umur 45 jika mendaftar untuk studi doktor (S3).

- Memiliki setidaknya satu gelar sarjana jika mendaftar untuk program penelitian jangka pendek.

- Memiliki pengalaman bekerja setidaknya satu tahun dengan instansi pemerintah, institusi publik atau swasta, universitas, think-tank atau institusi sosial serupa, juga sebaiknya memiliki pengalaman sebagai berikut: (1) pekerjaan terkait hubungan internasional, terutama yang berhubungan dengan ASEAN dan urusan Cina-ASEAN, (2) bekerja atau belajar di Cina, (3) pekerjaan akademik yang berhubungan dengan Cina atau ASEAN.

- Tidak sedang menjadi penerima beasiswa dari pemerintah Cina.

- Memenuhi persyaratan lain dari universitas Cina tempat pelamar mendaftar.

Cakupan beasiswa

Beasiswa penuh yang diberikan ACYLS mencakup:

- Tunjangan sebesar 4 ribu RMB per bulan untuk jenjang Master dan 5 ribu RMB per bulan untuk jenjang Doktor dan peneliti.

- Tunjangan awal dengan standar 3 ribu RMB per orang.

- Penerbangan pulang-pergi (kelas ekonomi).

- Pembebasan biaya kuliah.

- Akomodasi di asrama kampus.

- Asuransi medis komprehensif.

Cara mendaftar

Pelamar harus mengirimkan aplikasi mereka ke national focal points atau titik kontak utama ACYLS di negara asal masing-masing sebelum tenggat waktu. Fakultas dan staf dari universitas ASEAN yang mendaftar melalui Jaringan Universitas ASEAN (AUN) dan jaringan tematik AUN harus menyerahkan aplikasi ke Sekretariat AUN sebelum batas waktu.

Aplikasi umumnya dibuka dari Januari hingga Maret setiap tahun. Untuk batas waktu aplikasi tahun ini, pelamar harus berkonsultasi langsung dengan titik kontak utama ACYLS atau Sekretariat AUN.

Info lebih lengkap bisa cek di http://asean.china-mission.gov.cn/eng/.

