Kembangkan Teknologi Lampu Pintar, Mahasiswa Polinema Raih Medali Emas di AISEEF 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Tim mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema) berhasil meraih medali emas pada Asean Innovative Science, Environment and Entrepreneur Fair (AISEEF) 2023. Tim itu adalah Al Bilal Sapto Bahari (prodi D4 Teknik Elektronika), Cokorda Gede Astika (prodi D4 Teknologi Kimia Industri), Novita Ramadhanis (prodi D4 Akuntansi Manajemen), Ibrahim dan Rael Handy Gallant (prodi D3 Teknik Listrik) berhasil menyajikan inovasi sains yang berjudul “I-MATIC: Innovation Smart Lamp with Aromatherapy Based on Arduino”.

Ketua tim, Al Bilal Sapto Bahari, mengatakan bahwa ide pengembangan I-MATIC bermula dari meningkatnya kasus stres yang dialami oleh masyarakat akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah persoalan seperti kualitas tidur yang menurun hingga gangguan tidur.

“Alat ini merupakan inovasi sains berbasis teknologi yang didasari oleh permasalahan pasca pandemi yaitu kondisi stres yang meningkat akibat ketidakmampuan pribadi dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” kata Al Bilal Sapto Bahari dilansir dari laman vokasi.kemdikbud.go.id pada Jumat, 24 Februari 2023.

Inovasi tersebut bekerja dengan menciptakan kondisi yang nyaman bagi pengguna di saat tidur karena dikolaborasikan dengan penggunaan aromaterapi dalam bentuk mist atau kabut.

Selain membantu pengguna dalam menghilangkan gangguan tidur dan menurunkan tingkat stres pasca pandemi, I-MATIC juga memiliki fungsi dan manfaat lainnya, seperti mengatur kelembaban udara, meminimalisir penyebaran virus melalui udara, dan menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari jamur.

Kompetisi berskala internasional ini dilaksanakan secara daring oleh Indonesian Young Scientist Association (IYSA) yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Diponegoro dan ISIF Organizing Committee.

Kompetisi tersebut tidak hanya diikuti oleh para peserta dari Indonesia saja, melainkan dari Malaysia, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina, dan Turki. Adapun kompetisi berlangsung sejak 10-14 Februari 2023.

