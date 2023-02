Rusia Pensiunkan Kapal Selam Terakhir Paling Besar dan Mematikan di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia kini telah memensiunkan Dmitri Donskoy, kapal selam terakhir di kelas Akula. Pernah menjadi satu di antara senjata paling mematikan--dan terbesar--yang pernah dikenal umat manusia, kapal selam ini di masa operasinya membawa muatan setara 20 juta ton TNT.

Dmitri Donskoy berasal dari kelas Akula yang menjadi sumber inspirasi bagi novel 1984 dan filmnya yang diproduksi kemudian pada 1990 berjudul 'The Hunt for Red October'.

Dmitri Donskoy akan dilucuti, pertama-tama, dua reaktor nuklir OK-650 yang menjadi sumber tenaganya selama beroperasi lebih dari 40 tahun. Setiap reaktor itu memiliki kapasitas bangkitan listrik sebesar 190 MW. Berikutnya yang dibongkar adalah bagian lain dari sistem nuklirnya, lalu rangka kapal selam keseluruhan.

X

Donskoy mulai dibuat pada 1976 dan diluncurkan pada 1981. Dia bergabung di kelas Akula--kelas kapal selam terbesar dan terkuat yang pernah ada di dunia. Panjangnya 172,5 meter dan berat 33 ribu ton jika bermuatan penuh.

Setiap armada di kelas Akula dilengkapi enam tabung torpedo 533 millimeter dan 20 rudal balistik SS-N-20 Sturgeon (R-39). Setiap rudal membawa sepuluh hulu ledak yang masing-masing dengan 100 kiloton bahan peledak. Sebagai pembanding, kapal selam AS dari kelas Ohio membawa 24 rudal Trident C-4 yang masing-masing mempunyai 100 hulu ledak dengan total bahan peledak 19,2 megaton.

Kapal selam rudal kelas menengah Ohio USS Michigan. US Navy

Kelas Akula juga dikenal untuk fasilitas sauna yang dimilikinya. Ukurannya relatif kecil, dan laporan yang ada menyebutkan fasilitas ini tak pernah digunakan kecuali jadi wadah kentang. Tapi, fasilitas semacam ini hanya ada di Akula dan tidak dikenal di kapal selam lain di dunia.

Dan, mungkin, yang membuatnya paling terkenal adalah karena menjadi inspirasi untuk super-kapal selam Red October di novel The Hunt for Red October. Red October adalah Akula super, berukuran panjang 182 meter dan tambahan enam tabung torpedo lagi.

Red October juga dilengkapi dengan sistem propulsi magnetohydrodynamic yang memungkinkannya merayap di dasar laut tanpa terdeteksi. Secara teori, kapal selam ini menjadi senjata pertama yang dapat menghancurkan Amerika dalam sebuah serangan tiba-tiba.

Dmitri Donskoy dicabut dari angkatan perang nuklir Rusia, dan selama beberapa dekade terakhir telah beralih peran sebagai kapal selam uji untuk peluncuran rudal balistik Bulava. Rudal ini kini dikerahkan melengkapi kapal selam Rusia yang lebih baru yakni kelas Borei.

SSBN kelas Borei-A terbaru Angkatan Laut Rusia, Generalissimus Suvorov telah melewati serangkaian berbagai tes, kapal selam bertenaga nuklir canggih akan memulai uji coba penerimaan dengan pemeriksaan praktis semua persenjataannya. Foto : Militay-today

Pensiunnya Dmitri Donskoy menjadikan kapal selam kelas Ohio Amerika menjadi yang terbesar saat ini.

POPULAR MECHANICS, NAVAL NEWS

Pilihan Editor: Infak Beli Kapal Selam Direspons Masyarakat, Sehari Terkumpul Rp 360 Juta