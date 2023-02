Siswa Indonesia Raih 2 Medali International Bosnia Science Project Olympiad 2023

TEMPO.CO, Bandung - Tim Indonesia mendapatkan 1 medali perak yang disumbangkan oleh siswa Menlo Park School Jakarta dan 1 medali perunggu yang disumbangkan oleh Tim SMP 6 Muhammadiyah Surabaya pada ajang International Bosnia Science Project Olympiad atau BOSEPO 2023 yang diselenggarakan pada 24-25 Februari 2023 secara online.

Sebelumnya tiga tim alumni program National Science Fair for Indonesian Adolescent (NASFIA) 2022 yang diselenggarakan oleh Indonesia Scientific Society (ISS) berhasil lolos ke babak final BOSEPO 2023.

Tiga tim yang mewakili Indonesia adalah siswa dari Menlo Park School Jakarta, SMP 6 Muhammadiyah Surabaya, dan SMAN Bali Mandara.

"Presentasi ini patut disyukuri mengingat BOSEPO merupakan kompetisi yang kompetitif dan berkualitas," ujar Doni Nurdiansyah sebagai Ketua Delegasi Tim Indonesia untuk BOSEPO dalam keterangannya, Sabtu, 25 Februari 2023.

Tim Menlo Park School Jakarta membawakan judul penelitian “Image Processing and Artificial Intelligence (AI) for Water Quality Analysis: An Application in Early Detection of Contamination”.

Tim SMP 6 Muhammadiyah Surabaya membawakan judul Penelitian “PINTER Based on Internet of Things (IoT) for Monitoring Inpatients at Siti Khodijah Hospital Sidoarjo”.

Dementara tim SMAN Bali Mandara membawakan judul penelitian “ Reduce Losses to Pig Farmers Due to Asf Virus Attack (African swine fever) Reduce Losses to Pig Farmers Due to Asf Virus Attack (African swine fever)”.

