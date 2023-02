Bukan Hanya S1, Cek Daftar Kampus Dunia untuk Beasiswa IISMA Vokasi

TEMPO.CO, Jakarta - Beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih dibuka hingga 1 Maret 2023. Melalui program IISMA, mahasiswa bisa mendapat kesempatan untuk merasakan belajar di perguruan tinggi luar negeri ternama selama 4 – 6 bulan.

“IISMA mengundang putra-putri terbaik untuk studi satu semester di kampus-kampus terbaik dunia,” ucap Ketua Program IISMA Rachmat Sriwijaya pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Kominfo Buka Beasiswa S2 di Dalam dan Luar Negeri 2023

Beasiswa ini dibuka dengan dua skema berbeda untuk mahasiswa sarjana dan vokasi. Dengan IISMA, mahasiswa vokasi memiliki kesempatan untuk berkegiatan di industri yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.

X

Dilansir dari laman Kemendikbudristek, IISMA Vokasi dibuka bagi mahasiswa program Diploma 3 yang sedang menempuh pendidikan di semester 4 dan mahasiswa program Diploma 4 yang sedang menempuh pendidikan di semester 4 atau semester 6 di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) di bawah naungan Kemendikbudristek.

Berikut daftar perguruan tinggi mitra dunia yang bisa dipilih oleh mahasiswa yang berencana untuk mengikuti program IISMA Vokasi.

Amerika dan Kanada

University of Missouri – Kansas City

Southern Alberta Institute of Technology

Humber College

Niagara College Canada

Asia

Ondokuz Mayis University

Universiti Teknologi Malaysia

Asia University

Lunghwa University of Science and Technology

National Chin-Yi University of Technology

Kangwon National University

Daegu Catholic University

Cheng Shiu University

National Formosa University

National Taiwan Normal University

Yuan Ze University

Woosong University

Ulsan College

National Pingtung University of Science and Technology

National Taipei University of Technology

National Yunlin University of Science and Technology

Universiti Malaysia Pahang

Australia dan Selandia Baru

University of Tasmania

Phoenix Academy

Swinburne University of Technology

La Trobe College Australia

TAFE International Western Australia

The University of Western Australia

Queensland University of Technology

Nelson Marlborough Institute of Technology

Canberra Institute of Technology

Eropa

University of Nottingham

Coventry University

University of Strathclyde

City of Glasgow College

University of Portsmouth

Palacký University Olomouc

Saxion University of Applied Sciences

École Supérieure du Bois

Institut Polytechnique UniLaSalle

The Hague University of Applied Sciences

Universitas Quinqueecclesiensis

Deggendorf Institute of Technology

International University of Applied Sciences

Amsterdam University of Applied Sciences

Université Grenoble Alpes

Université Polytechnique Hauts-de-France

Rubika La Grande École des Talents

AEROCAMPUS Aquitaine

University of Information Technology and Management in Rzeszów

Aeres University of Applied Sciences

Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences

Lancaster University

Teesside University

De Montfort University Leicester

Lomonosov Moscow State University

JUNIA Grande école d'ingénieurs

Dundalk Institute of Technology

Shannon College of Hotel Management

University College London

Arts University Bournemouth

Birmingham City University

Cranfield University

Pilihan Editor: IBM Buka Akademi untuk Hybrid Cloud dan AI di Batam, Ini Informasinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.