Beasiswa Roberto Rocca 2023 untuk Mahasiswa Teknik, Cek Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaris, produsen dan pemasok global pipa baja untuk industri minyak dan gas menawarkan beasiswa Roberto Rocca 2023. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa jurusan Teknik yang berada di semester 6 masa perkuliahan. Kandidat harus memiliki prestasi akademis yang baik serta motivasi untuk terus mengembangkan diri.

Pada 2022, sebanyak 284 mahasiswa dari Cilegon dan Batam mendapatkan beasiswa yang menjadi bagian dari Roberto Rocca Education Program (RREP) ini. Didirikan pada 2005, beasiswa ini untuk mempromosikan studi Teknik dan Ilmu terapan. RREP disponsori oleh perusahaan Tenaris, Ternium, dan Techint.

Baca Juga: 3 Peneliti UGM Raih Anugerah Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award

Berikut syarat dan tahapan beasiswa Roberto Rocca 2023 dilansir dari laman Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM).

X





Persyaratan

- Mahasiswa dengan jurusan teknik, diutamakan dari jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Material, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Teknik Perminyakan/Pertambangan.

- IPK terakhir minimum 3.00.

- Berada di semester 6 masa perkuliahan dan diharapkan lulus dalam 4 tahun.

- Memiliki keterampilan Bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan.

Besaran beasiswa

Beasiswa diberikan kepada kandidat yang memenuhi persyaratan dan lulus rangkaian seleksi. Beasiswa yang diberikan sebesar USD 700 per mahasiswa.

Tahapan seleksi

Mahasiswa yang ingin mengajukan pendaftaran untuk beasiswa ini harus mengikuti tahapan seleksi sebagai berikut:

- Mengirimkan esai dalam bahasa Inggris dengan tema “My idea to implement my engineering knowledge to create a product or service which can be valuable for others”. Esai dibuat dalam 8-10 halaman ukuran A4.

-Kandidat juga wajib melampirkan CV terbaru, serta mengisi data yang diminta melalui form https://tinyurl.com/RRSUniversity2023 selambat-lambatnya 2 Maret 2023.

- Kandidat yang lulus tahap awal akan mengikuti penilaian secara daring atau online assessment. Informasi mengenai penilaian ini akan diberitahukan melalui email.

- Kandidat yang lulus online assessment akan dihubungi untuk mengikuti wawancara akhir.

Pilihan Editor: Ibu dan Anak Ini Diwisuda S3 Bersama, Raih IPK Cum Laude

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.