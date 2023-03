278 Siswa Ikuti Persiapan Olimpiade Sains Internasional 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) menggelar kegiatan Pembinaan Tahap I sebagai persiapan menuju olimpiade sains tingkat internasional tahun 2023. Pembinaan tersebut diikuti sebanyak 278 siswa peraih medali ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2022 jenjang SMA/MA.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Prestasi Nasional, Hendarman berharap para peserta nantinya akan mendapat pengalaman dan pengetahuan yang baru. "Ini berguna sebagai bekal mereka kedepannya,” kata Hendarman dilansir dari laman Pusat Prestasi Nasional pada Selasa, 7 Maret 2023.

Para siswa yang diundang dalam pembinaan tahap I ini dibagi dalam kelompok mata pelajaran sesuai dengan bidang olimpiade yakni Biologi, Kimia, Kebumian, Ekonomi, Geografi, Matematika, Komputer, Astronomi, dan Fisika. Masing-masing bidangnya terdiri dari 30 peserta didik.

Setelah mengikuti pembukaan, para peserta mengikuti pembinaan sesuai dengan bidangnya masing-masing melalui zoom meeting. Pelaksanaan Pembinaan Tahap I berlangsung pada tanggal 13-26 Februari 2023 dan khusus Pembinaan International Biology Olympiad (IBO) pada tanggal 23 Februari-9 Maret 2023.

Sembilan olimpiade sains tingkat internasional yang akan digelar pada tahun 2023 yaitu: International Biology Olympiad (IBO) di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3-12 Juli 2023; International Chemistry Olympiad (IChO) di Zurich, Swiss pada 16-25 Juli 2023; International Earth Science Olympiad (IESO) di India pada Desember 2023; International Economics Olympiad (IEO) di Volos, Yunani; International Geography Olympiad (iGeo) di Bandung, Indonesia pada 8-14 Agustus 2023.

Selanjutnya, International Mathematical Olympiad (IMO) di Chiba, Jepang pada 7-13 Juli 2023; International Olympiad in Informatics (IOI) di Szeged, Hungaria pada 28 Agustus-4 September 2023; International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) di Chorzow, Polandia pada 20-30 Agustus 2023; dan International Physics Olympiad (IPhO) di Tokyo, Jepang pada 10-17 Juli 2023.

Salah seorang peserta, Anggia Putri Tinambunan dari SMAN 2 Kota Tangerang Selatan mengaku antusias mengikuti pembinaan yang berlangsung selama dua minggu. “Saya senang dapat memiliki kesempatan untuk ikut pembinaan yang pertama ini karena mendapat banyak perspektif, pengetahuan, dan teman-teman baru,” ungkap Anggia.

Peserta pembinaan tahap I yang dipersiapkan nantinya akan mengikuti tahapan seleksi. Hasil dari Pembinaan Tahap I, sejumlah 15 peserta akan masuk menuju Pembinaan Tahap II. Kemudian, hasil pembinaan sekaligus seleksi Tahap II akan diperoleh sebanyak 4-8 peserta didik terbaik. Dari 4-8 peserta akan mengikuti pembinaan akhir menuju keberangkatan ke ajang talenta internasional. Pada Pembinaan Tahap III ini akan dilakukan proses pendalaman materi teori dan praktik.

OSN jbertujuan menjaring peserta didik untuk menuju olimpiade sains tingkat internasional. Para peserta yang dijaring untuk mengikuti Tahap Pembinaan tersebut merupakan peraih medali emas, perak, dan perunggu pada OSN tahun 2022.

