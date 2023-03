BMKG Bantu Perkuat Sistem Peringatan Dini Cuaca Timor Leste dan Maladewa

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantu Republik Timor Leste dan Republik Maladewa memperkuat sistem peringatan dini cuaca melalui observasi meteorologi udara atas. Observasi udara atas adalah pengukuran profil termodinamika dan kinematika secara vertikal untuk mendapatkan data parameter cuaca pada lapisan atmosfer tertentu.

"Pendampingan yang dilakukan BMKG menjadi bukti besarnya komitmen Indonesia membantu negara-negara berkembang yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Senin 6 Maret 2023, dikutip dari keterangan tertulis yang dibagikan.

Baca Juga: Pusaran Angin di Balik Bencana Tanah Longsor Natuna dan Banjir Bintan

Dijelaskan bahwa kerja sama itu merupakan implementasi dari Perjanjian Payung dengan World Meteorological Organization (WMO). Indonesia menjadi salah satu Peer Advisor dalam program Systematic Observations Financing Facility (SOFF) yang diinisiasi oleh WMO dalam rangka mendukung pelaksanaan program Global Basic Observing Network (GBON).

X

BMKG menandatangani Letter of Agreement for the provision of Systematic Observations Financing Facility (SOFF) peer advisors tersebut di sela-sela pertemuan Sidang ke 76 Dewan Eksekutif WMO di Jenewa, 28 Februari 2023. Selain Indonesia, ada 13 negara lain yang menandatangani Perjanjian Payung dengan WMO sebagai Peer Advisor, yakni Australia, Austria, Denmark, Finlandia, Jerman, Islandia, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Afrika Selatan, Swiss, dan Inggris Raya.

Sebagai Peer Advisor, BMKG bertugas membantu pelaksanaan bantuan teknis di lapangan sesuai dengan kesepakatan, antara lain dalam bentuk konsultasi, instalasi, pelatihan dan workshop teknis. Dalam pelaksanaan kerja sama tahap awal, BMKG, kata Dwikorita, berencana memberikan peer to peer advice peralatan pengamatan untuk implementasi GBON.

Menurutnya, Indonesia dipercaya menjadi peer advisor dalam program ini karena secara kapasitas dan kemampuan cukup mumpuni dan akuntabel dalam instalasi dan operasionalisasi peralatan observasi. Berbagai program multilateral dan bilateral yang dilakukan oleh BMKG dengan berbagai mitra internasional dinilainya tidak hanya dimanfaatkan oleh Indonesia, tetapi bahkan dikembangkan kemanfaatannya untuk negara tetangga.

Selain itu, pengalaman Indonesia yang cukup panjang dalam observasi daerah tropis ekuatorial yang akan sangat dibutuhkan Timor Leste dan Maladewa dalam mempercepat proses alih teknologi observasi ini. Khusus Timor Leste, jaraknya yang dekat dan berada dalam satu regional area menjadikan proses asistensi dan konsultasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

Tidak hanya itu, Timor Leste yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia, juga memiliki kesamaan bahasa dan budaya, yang tentunya akan berperan dalam memuluskan komunikasi pada proses transfer teknologi dan pengetahuan. Bahkan, beberapa pegawai Direcao Nacional Meteorologia e Geofisica (DNMG) Timor Leste sebelumnya adalah pegawai BMKG.

"Dengan Timor Leste, kerjasama ini juga merupakan kelanjutan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang MKG dengan Menteri Transportasi dan Komunikasi Timor-Leste Jose Agustinho da Silva yang datang ke Indonesia Februari 2023 lalu," kata Dwikorita.

Pilihan Editor: Badan Meteorologi Dunia Tetapkan 2 Rekor Baru Sambaran Petir