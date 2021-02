Awas, Worm Menyebar Lewat Twitter

TEMPO Interaktif

San Francisco

: Ada "hadiah paskah" bagi penggemar situs mikroblog Twitter. Bukan telur. Tapi worm atawa "cacing" perusak komputer. Cacing komputer ini menyebar lewat Twitter dengan memanfaatkan fitur cross site scripting (XSS).Twitter adalah situs yang memungkinkan penggunanya memperbarui statusnya dengan 140 huruf.

Serangan ini dimulai Sabtu pekan lalu. Untunglah Senin serangan itu telah berakhir. Demikian kabar dari penemu Twitter Biz Stone.

Cacing ini akan mengirmkan pesan pada pengguna Twitter yang terinfeksi. Mereka akan mengirimkan pesan yang mempromosikan situs StalkDaily.com

Cacing ini dirancang untuk memperbanyak diri saat ada pengguna Twitter mengklik link pesan. Sedikitnya 10.000 pesan yang terinfeksi telah menyebar.

"Kami masih mengevaluasi serangan itu dan cara membersihkannya," kata Stone.

Menurut pembuat cacing ini, Michale "Mikkey" Mooney, anak umur 17 tahun pemilik situs StalkDaily.com, dia memang ingin mempromosikan situsnya. Selain itu dia juga mengaku ingin menunjukkan kelemahan Twitter.

Mike mengakui perbuatan ini pertama kali di situs BNONews.com. "Oh my God, saya tak menyangka tindakan saya ini menarik perhatian begitu luas," kata anak SMA yang tinggal di Brooklyn, New York itu. "Saya ingin membantu Twitter menemukan kelemahan dari program mereka," katanya berdalih.

BS | AP