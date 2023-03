Unpar Buka Program Profesi Insinyur Jalur RPL

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) membuka program profesi insinyur untuk tahun ajaran 2023/2024. Pendaftaran online telah dibuka sejak 27 Februari 2023 dan akan ditutup pada 22 Juli 2023.

Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Lulusan Program Profesi Insinyur akan mendapatkan Sertifikat Profesi Insinyur, yaitu dokumen kemampuan praktik Profesi Insinyur dan berhak menggunakan gelar profesi keinsinyuran yang disingkat Ir.

Berikut persyaratan dan jalur penerimaan program profesi insinyur Unpar:

Persyaratan umum

- Telah menempuh pendidikan tinggi program sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik dengan pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 4 (empat) tahun.

- Sehat jasmani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

- Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang.

Berkas pendaftaran

- Fotokopi ijazah S1 yang telah dilegalisasi.

- Fotokopi transkrip akademik S1 yang telah dilegalisasi.

- Fotokopi akta kelahiran.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Curriculum Vitae (CV).

- Surat keterangan bebas narkoba.

- Surat keterangan sehat.

Jalur penerimaan

Jenis jalur penerimaan yang tersedia adalah RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). Program Profesi Insinyur yang diperoleh melalui RPL dilaksanakan dengan cara penyetaraan atau pengakuan capaian pembelajaran atas kualifikasi akademik dan pengalaman praktik keinsinyuran.

Persyaratan yang dibutuhkan adalah portofolio capaian atau pengalaman praktik keinsinyuran.

Adapun biaya pendaftaran program sebesar Rp 1 juta. Biaya pendidikan umum sebesar Rp 10 juta, sedangkan Mitra Kerjasama Unpar sebesar Rp 8 juta.

Jadwal pendaftaran

Kegiatan Tanggal mulai Tanggal selesai Pendaftaran online 27 Februari 2023 22 Juli 2023 Pembayaran biaya pendaftaran di bank 27 Februari 2023 24 Juli 2023 Upload berkas pendaftaran 27 Februari 2023 24 Juli 2023 Cetak bukti pendaftaran 27 Februari 2023 24 Juli 2023 Verifikasi bukti pendaftaran 27 Februari 2023 31 Juli 2023 Pengumuman hasil seleksi 10 Agustus 2023 Pelunasan biaya studi bagi yang lolos 11 Agustus 2023 29 Agustus 2023 Daftar ulang mahasiswa 11 Agustus 2023 30 Agustus 2023

Alur pendaftaran

- Peserta mendaftar melalui web Unpar, melakukan aktivasi, isi data diri peserta, dan pilih jalur PMB, kemudian ikuti langkah-langkah pengisian;

- Cetak bukti pendaftaran yang di dalamnya terdapat No. billing dan No. BRIVA sebagai identitas pembayaran di bank;

- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan billing;

- Unggah berkas pendaftaran sesuai dengan jalur pendaftaran (rincian berkas yang diupload dikirimkan via email);

- Cetak bukti pendaftaran;

- Melihat pengumuman USM di laman Unpar;

- Setelah dinvatakan lolos seleksi, peserta WAJIB melunasi biaya studi dan melakukan registrasi

sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

