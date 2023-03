Lintasarta Ungkap Pentingnya Zero Trust Security bagi Industri & Bisnis

Di era keterbukaan informasi digital saat ini, data tersebar di hampir semua layanan, perangkat, dan aplikasi. Dengan kondisi seperti sekarang, para pekerja dapat mengakses aplikasi kapan saja dan di mana saja. Meski pekerjaan jadi lebih praktis dan efisien tetapi dapat berisiko besar bagi perusahaan apabila tidak diimbangi dengan security system yang optimal.

Jika melihat data, serangan siber (cyber attack) selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Statistik terbaru dari Kaspersky (2023) menyebutkan bahwa serangan ransomware pada perusahaan Asia Tenggara mencapai lebih dari 300 ribu, sementara firewall dan antivirus yang dipakai saat ini banyak yang fiturnya sudah tertinggal. Yang paling mengkhawatirkan, diperkirakan pada 2025, dunia akan mengalami kerugian sebesar 10 triliun dolar akibat serangan siber. Sementara di Indonesia sendiri, pemberitaan mengenai serangan siber kerap muncul dan menimpa berbagai skala industri.

Oleh karena itu, sudah waktunya perusahaan meninjau ulang sistem jaringan dan mulai menerapkan sebuah model security system, yaitu Zero Trust Security. Seperti namanya, Zero Trust Security bisa diartikan lewat pepatah "Never Trust, Always Verify", yang artinya jangan percaya siapapun dan selalu lakukan verifikasi. Model Zero Trust Security ini ditemukan oleh Forrester dan lalu diimplementasikan oleh Google, sebelum kemudian diterapkan oleh banyak perusahaan lainnya.

Zero Trust System dapat melindungi data, user, devices, network traffic sampai aplikasi. Zero Trust System memiliki prinsip dasar yaitu melakukan verifikasi setiap waktu pada semua sumber, meminimalisir dampak internal dan eksternal, automasi context collection, dan merespon seluruh IT stack. Menurut Luky Kurniawan, Security Solution Senior Manager Lintasarta yang menggawangi produk security SQURA Cybersec, Zero Trust System berkaca pada kejadian kapal Titanic, di mana kejadian pada suatu bagian seharusnya tidak berimplikasi pada seluruh kapal atau sistem.

SQURA Cybersec | Foto: dok. Lintasarta

Dari aspek strategis, Zero Trust System menjadi kebutuhan karena hampir seluruh industri sudah melakukan transformasi digital. Sehingga, banyak perusahaan yang berupaya melakukan pengamanan berlapis ketika para pekerjanya sedang bekerja dari mana saja (remote working). Hal ini selain dapat mengurangi pengeluaran perusahaan, juga dan menjadi standar keamanan baru.

Melihat perkembangan ini, Lintasarta, perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solutions, telah meluncurkan kembali solusi managed security solution dengan beberapa pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini, dan melakukan perubahan nama brand menjadi SQURA Cybersec.

SQURA Cybersec sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan dunia maya di antara karyawan, meminimalkan kompleksitas tipologi keamanan siber melalui managed service, dan pada akhirnya memberikan ketenangan kepada para pelaku bisnis dan tim IT terkait. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri akan sistem keamanan IT, Lintasarta siap berkolaborasi dengan berbagai perusahaan di Indonesia melalui SQURA Cybersec untuk memenuhi kebutuhan sistem keamanan yang terdepan.

