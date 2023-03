Review Game PS VR2 Horizon Call of The Mountain: Mendaki Gunung Melewati Lembah dalam 3D

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah Anda penyuka permainan petualangan tapi selama ini penasaran dengan seberapa besar aslinya objek yang ditemui dalam game? Horizon Call of the Mountain yang dirilis oleh PS VR2 secara eksklusif pada Februari 2023 lalu adalah salah satu yang bisa dijajal untuk menjawab rasa penasaran itu.

Horizon Call of the Mountain adalah spin off dari seri game Horizon yang dikembangkan oleh Guerrilla Games untuk konsol PS5 dan hanya bisa dimainkan dengan menggunakan perangkat PS VR2. Game ini adalah salah satu permainan yang tersedia saat peluncuran perdana perangkat PS VR2.

Inti dari seri game Horizon adalah action role-playing game dengan setting open world, yang memungkinkan pemain dapat bebas menjelajahi seluruh tempat yang ada di peta. Penjelajahan dapat dilakukan bertahap dengan mengikuti plot cerita utama atau secara bebas dengan mengikuti beberapa side-quest yang bertujuan untuk mendukung cerita utama.

Seri pertama game Horizon diluncurkan 2017 dengan judul Horizon Zero Dawn. Game yang berlatar belakang dunia masa depan ini bercerita tentang petualangan tokoh utama Aloy mencari jati diri dan asal usul dirinya, serta pengembaraannya menjelajahi dunia yang telah dikuasai oleh mesin serta manusia penjahat.

Horizon Call of the Mountain. Foto : playstation

Aloy dapat bergerak bebas mendaki gunung melewati lembah dengan berjalan kaki atau menunggang robot. Senjata utama Aloy adalah busur dan panah, serta ada beberapa senjata pendukung seperti tombak, slingshot, senapan mesin, dan peledak dengan berbagai jenis.

Seri kedua berjudul Horizon Forbidden West diluncurkan 2022 untuk konsol PS4 dan PS5. Masih mengikuti petualangan Aloy, game versi terbaru ini memiliki beberapa peningkatan dari game sebelumnya seperti peta permainan yang lebih luas, sistem persenjataan yang lebih kompleks, dan tambahan robot burung yang dapat ditunggangi Aloy untuk terbang mengarungi udara. Selain itu Anda bisa mengeksplorasi area bawah air, hingga ada perlengkapan tambahan seperti tameng yang dapat berfungsi ganda sebagai mini parasut.

Adapun Guerrilla Games akan meluncurkan expansion untuk game ini yang eksklusif untuk digunakan konsol PS5 dengan judul Horizon Forbidden West: Burning Shores pada April tahun ini.

Horizon Call of the Mountain

Dalam game Horizon Call of the Mountain, pemain tidak mengambil peran sebagai Aloy, melainkan sebagai tokoh lain, yaitu Ryas. Yang satu ini merupakan tokoh orisinal yang diciptakan khusus untuk game ini. Sementara gameplay dari game aslinya masih tetap dipertahankan.

Selama melakukan petualangan, pemain masih mengandalkan busur dan panah sebagai senjata utama. Namun mekanismenya lebih disederhanakan dan disesuaikan, agar lebih mudah dioperasikan menggunakan perangkat VR. Pemain juga bisa menjelajah area, di antaranya memanjat tebing dan lain-lain.

Perbedaan game ini dengan dua game Horizon sebelumnya adalah adanya pembatasan peta yang bisa dijelajahi oleh pemain. Game ini pada dasarnya adalah tetap game action role-playing tetapi dengan plot dan area terbatas yang linear, namun ada sedikit perluasan area yang dapat diakses melalui side quest.

