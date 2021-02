Penjalaran Gelombang Gempa Tidak Sama

TEMPO Interaktif

Jakarta

: Gempa bumi terjadi karena sejumlah faktor. Ada yang karena tabrakan antarlempeng atau patahan. Faktor lain karena letusan gunung berapi. Riset terbaru menyimpulkan perambatan gelombang gempa ternyata tidak seragam. Hasil penelitian itu disajikan dalam jurnal Science edisi terbaru, Volume 325, April 2009.

Penelitian multilembaga ini melibatkan German Research Center for Geosciences GFZ, Karlsruhe Institute of Technology, University of Bayreuth, dan Arizona State University. Dari percobaan tim peneliti menunjukkan kecepatan gelombang S lebih rendah pada kulit bumi di kedalaman 660 dan 2.900 kilometer. Kondisi ini sangat bergantung pada orientasi mineral ferropericlase.

Para peneliti melaporkan sifat mineral ini tidak terduga. Memang bersama dengan silicate perovskite, ferropericlase menjadi komponen utama mineral dalam lapisan kulit terdalam bumi. Menurut Hauke Marquardt, peneliti dari GFZ, ketergantungan dengan kecepatan gelombang terjadi pada tekanan sekitar 50 Giga-Pascal di kedalaman sekitar 1.300 kilometer. "Hal ini karena perubahan susunan elektronik dari ion besi di ferropericlase," katanya.

Karena itu, arus di bawah mantel menyebabkan terjadinya perambatan gelombang gempa bumi yang tidak seragam. Aliran ini merupakan hasil dari gerakan lempeng tektonik, pembentukan gunung, gempa bumi, dan aktivitas gunung berapi. Aktivitas di perut bumi ini sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di permukaannya.

Karena interior terdalam planet kita tidak dapat diakses langsung melalui pengamatan, para peneliti mensimulasikan interior bumi melalui tekanan yang ekstrem dalam laboratorium. Landasan sel diamond digunakan di GFZ untuk melakukan percobaan bertekanan tinggi yang dilengkapi dengan sinar X.

Temuan baru ini jadi penting karena jika kita tahu sifat materi di perut bumi, kita dapat memperoleh informasi mengenai aliran internal dari perambatan yang tidak seragam gelombang gempa bumi. Hal ini dapat membantu kita lebih memahami proses lempeng tektonik.

ScienceDaily