Cara Top Up FF Diamonds di Shopee

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pecinta game FF atau Free Fire mungkin sudah sering melakukan top up FF diamonds. Game FF (Free Fire) sendiri merupakan game online Battle Royale yang dikembangkan oleh 111 Dots Studio untuk Android dan iOS.

Diamond biasanya digunakan sebagai alat pembayaran dalam sebuah game jika ingin membeli kemampuan atau alat tertentu. Selain itu, diamond juga berfungsi untuk membeli karakter dengan skill yang mumpuni, mendapatkan item eksklusif, dan memperkuat senjata karakter yang dimainkan. Tujuannya, mengoptimalkan performa permainan karena menggunakan skill atau senjata tertentu.

Cara Top Up FF Diamond Melalui Shopee

Baca Juga: Cara Top Up FF Diamonds Lewat Dana

Shopee sebagai salah satu e-commerce ternyata juga menyediakan berbagai metode pembayaran bagi pemain FF yang ingin top up diamonds. Pembayarannya juga lebih aman, nyaman, dan mudah. Berikut adalah cara top up FF via aplikasi shopee:

X

1. Buka game Free Fire Anda untuk copy ID profil game Anda.

2. Buka aplikasi Shopee yang ada di ponsel Anda.

3. Pilih kolom “pulsa, tagihan dan hiburan” yang ada di menu.

4. Lalu pilih voucher game, pilih “Garena Free Fire Powered by Google Play”.

5. Selanjutnya pilih nominal yang akan Anda beli. Umumnya mulai dari 5 sampai 70.000-an diamond.

6. Jika sudah klik “lanjutkan” di kolom checkout.

7. Pilih metode pembayaran yang akan Anda gunakan dan klik “bayar sekarang”.

8. Tunggu hingga diamond masuk ke akun FF Anda.

Harga FF Diamond

Berikut ini adalah rincian harga diamond Free Fire yang dilansir dari laman resmi Shopee:

- 5 diamond: Rp3000

- 12 diamond: Rp 4000

- 50 diamond: Rp 11.200

- 70 diamond: Rp 12.800

- 140 diamond: Rp 21.800

- 355 diamond: Rp 50.500

- 720 diamond: Rp 100.000

- 1450 diamond: Rp 200.000

- 2180 diamond: Rp 300.000

- 3640 diamond: Rp 500.000

- 7290 diamond: Rp 1.000.000

- 36500 diamond: Rp 5.000.000

- 73100 diamond: Rp 10.000.000

Adapun untuk metode pembayaran di Shopee diantaranya bisa melalui: SeaBank, Bank BCa, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, Bank Permata, dan lain-lain. Anda juga bisa menggunakan kartu kredit/debit atau membayar di minimarket Alfamart atau Indomaret.

NIA HEPPY | AWALIA RAMADHANI

Pilihan Editor: 5 Penyebab HP Cepat Panas, Awas Meledak