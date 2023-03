Ragam Game Indie Baru Hadir di GDC 2023, Ini 5 di Antaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak ribuan pengembang game berhimpun di Game Developers Conference di San Fransisco, AS, 20-24 Maret 2023. Dilengkapi agenda konferensi pers dan diskusi-diskusi, acara juga menggelar karya para peserta dari dunia indie. Berikut ini adalah lima di antaranya seperti dikutip dari The Verge,



1. Game Fae Farm

Game-game yang cozy belakangan sudah banyak pilihan, dan Fae Farm kelihatannya sedikit memperkayanya lagi dengan beberapa pengalaman dunia bawah tanah. Ini game pertanian yang imut--pikirkan Stardew Valley atau Harvest Moon —tapi dengan beberapa unsur magis dibubuhkan di dalamnya.

Baca Juga: Cara Top Up FF Diamonds di Shopee

Jadi, menambahkan dari mengerjakan segala sesuatu seperti bercocok tanam, memancing ikan, dan berkencan, pemain juga mendapat tantangan yang melibatkan petualangan ke dunia bawah tanah yang penuh fantasi. Pemain berkeliling mencari anak kunci-anak kunci magis dan melawan musuh yang mencakup biola-biola yang hidup.

X

Game Fae Farm. Faefarm.com

Jenis game ini tidak orisinal tapi Fae Farm menjanjikan banyak yang bisa dikerjakan di dalamnya. Game ini akan meluncur pada tahun ini di Nintendo Switch.

2. Cart Life

Sepuluh tahun lalu, sebuah game bernama Cart Life memenangkan hadiah utama di Independent Games Festival — tapi kemudian menghilang. Pengembangnya, Richard Hofmeier, menarik game itu dari Steam hingga akhirnya meninggalkan industri game bersamanya. Sekarang, Cart Life mendapatkan kesempatan kedua, setelah Hofmeier bermitra dengan Adhoc Studio untuk menyempurnakan dan menerbitkannya.

Cart Life memberi pengalaman kepada para pemainnya kehidupan tiga orang berbeda yang berjuang sebagai pedagang kaki lima. Misalnya, seorang imigran Ukraina yang mengambil alih sebuah kios, mencoba mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membuatnya bisa tinggal di sebuah kamar hotel yang sempit bersama seekor kucingnya.

Hampir mirip Papers, Please, atau What Remains of Edith Finch, Cart Life menggunakan alur permainannya sebagai sebuah alat empati. Cart life akan meluncur di PC pada tahun ini juga.



3. Game A Highland Song

Inkle paling dikenal untuk game-game naratif buatannya, seperti perjalanan berkeliling dunia 80 Days atau petualangan arkeologis Heaven’s Vault. Tapi, rilis berikutnya dari studio ini akan berbeda arahnya.

A Highland Song adalah tentang seorang remaja perempuan yang menjelajahi Dataran Tinggi Skotlandia dengan nada di setiap pijakannya. Game ini memiliki opsi gameplay yang dikenal khas Studio Inkle jika pemain memilih opsi melalui pegunungan. Tapi juga menyimpan unsur-unsur kejutan seperti sebuah sistem survival, seiring pemain yang harus menjaga diri tetap hangat, kering, dan mencari perlindungan saat malam.

Ada juga campuran realisme magis ditambahkan ke mitologi Skotlandia. A Highland Song tak memiliki jadwal rilis, tapi game ini akan datang di Steam dan Switch.

4. Game Omega Strikers

Ini adalah game multiplayer yang lain lagi yang mengkombinasikan sepak bola dan Overwatch, permainan 3 vs 3 di mana pemain bertujuan menyarangkan gol di gawang lawan. Kelihatannya sederhana. Tantangannya adalah karakter pahlawan yang dimainkan, yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan sebuah gerakan khusus yang bisa mengguncang permainan jika digunakan secara tepat. Komposisi menjadi bagian besar dari strategi permainan ini.

Game Omega Strikers. Nitendo

Permainan disajikan cepat dan dramatis. Omega Strikers meluncur di Switch, PC, dan ponsel pada 27 April mendatang.

5. Game Naiad

Naiad adalah sebuah game yang barangkali bisa untuk rileks. Pemainnya berperan menjadi peri kecil yang berenang-renang di danau yang indah dan tenang sambil menyelesaikan tugas-tugas kecil di sepanjang perjalanan yang begitu cair.

Tak ada daftar tugas yang harus diselesaikan ataupun panah yang mengarahkan alur berenang. Pemain bebas berenang, temukan hal-hal sendiri, dan kerjakan bebas yang diinginkan. Misalnya, membantu menyatukan kembali rombongan angsa yang tercerai atau membawa pulang katak ke atas teratai.

Naiad akan datang ke PC dan konsol pada tahun ini.

Pilihan Editor: Pendiri Intel Meninggal, 'Pengkhianatan' yang Melahirkan Silicon Valley