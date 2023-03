3 Siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Diterima di 13 Kampus Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tiga siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta (MAN 4 Jakarta) berhasil diterima di 13 universitas di luar negeri. Ketiganya merupakan siswa di kelas XII program unggul Cambridge IPA dan IPS. Mereka adalah Definda Putri Arisna dan Naura Olif Mazaya dari program IPA, serta Andi Tiara Haura Rania dari program IPS.

Dilansir dari laman Kementerian Agama, Definda berhasil menembus seleksi masuk lima perguruan tinggi luar negeri dan kelas internasional Universitas Gajah Mada (UGM). Di saat yang sama, Naura juga berhasil diterima di lima universitas luar negeri dan kelas internasional UGM. Sementara Andi Tiara berhasil lulus seleksi masuk di tiga perguruan tinggi luar negeri.

Prestasi siswa MAN 4 Jakarta yang berhasil lulus seleksi masuk di universitas luar negeri bukan kali pertama. Sebelumnya, pada 2022, siswi MAN 4 Jakarta Kamila Aisya Farisaputri juga berhasil diterima di enam perguruan tinggi luar negeri.

Program Unggul Cambridge MAN 4 Jakarta merupakan salah satu program unggulan di madrasah favorit yang berada di Jakarta Selatan ini. Diadakan sejak 2017, tahun ini program Unggul Cambridge akan meluluskan angkatan keempat.

Alumni dari Program Unggul Cambridge saat ini tersebar di universitas dalam dan luar negeri, seperti di Belanda, Jepang, Rusia, Australia, Kanada, dan Malaysia.

Daftar siswa Program Unggul Cambrdige MAN 4 Jakarta Selatan yang berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri adalah:

1. Definda Putri Arisna (IPA)

1). Wageningen University and Research, Netherlands: Food and Technology.

2). Monash University, Australia: Bachelor of Science Program.

3). Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong: School of Science B program (Natural Science Stream).

4). University of Birmingham, Dubai: Medical, Life, and Geoscience.

5). Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong: BSc (Hons) in Biotechnology, Food Safety, and Chemical Technology.

6). Universitas Gadjah Mada, Indonesia: International Undergraduate Program, Biologi.

2. Naura Olif Mazaya (IPA)

1). RMIT University (Australia) - Psychology.

2). Monash University (Australia) - Psychology.

3). City University of Hong Kong (Hong Kong) - Public Policy and Politics.

4). Chinese University of Hong Kong (Hong Kong) - Learning Design and Technology.

5). The university of Queensland (Australia) - Psychological Science.

6). Universitas Gajah Mada - Psychology International Undergraduate Program.

3. Andi Tiara Haura Rania (IPS)

1). LASALLE College of the Arts, Singapore: Fashion Media and Industries .

2). James Cook University, Singapore: Bachelor of Business (Management).

3). Curtin University, Singapore: Bachelor of Commerce (Management and Marketing).

