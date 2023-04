5 Ikan Perenang Tercepat di Dunia, Lebih Ngebut dari Mobil di Jalan Tol

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun hidup dalam air, seperti halnya manusia yang berlari, ikan juga dapat berenang dengan cepat. Tujuan ikan berenang dengan cepat dapat disebabkan karena menjauhi predator, atau ada hal lain yang membuatnya stress dan tidak nyaman. Mengutip dari berbagai sumber, berikut daftar ikan perenang tercepat:

1. Ikan Layaran

Mengutip dari The National Oceanik and Atmospheric Administration dijelaskan bahwa ikan layaran atau sailfish telah dianggap sebagai ikan perenang tercepat sejak dulu kala. Ikan ini dapat berenang dengan kecepatan hingga 112 kilometer per jam.

2. Ikan Black Marlin

Ikan Black Marlin atau yang biasa disebut dengan ikan marlin hitam adalah ikan yang dapat hidup dalam perairan tropis maupun subtropis. Ikan ini tergolong dalam perenang tercepat karena dapat berenang dengan kecepatan 132 kilometer per jam.

3. Ikan Stripped Marlin

Ikan Stripped Marlin banyak ditemukan di perairan Samudera Hindia dan Samudera Antlantik. Ikan ini tergolong dalam ikan yang bermigrasi, dan biasanya mereka akan mencari tempat yang lebih hangat. Ikan ini dapat berenang dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Kecepatan berenangnya tersebut didukung dengan tubuhnya yang memanjang dengan sirip punggung yang panjang dan kaku.

4. Ikan Swordfish

Menurut beberapa penelitian ikan Swordfish tergolong dalam ikan perenang cepat karenan memiliki kelenjar minyak yang melapisi kepalanya. Ikan dengan nama lokal ikan todak ini dapat berenang dengan keceptan mencapai 96 kilometer per jam.

5. Paus Pilot

Paus pilot masuk dalam jajaran ikan perenang cepat sebab ikan ini dapat berenang sejauh 76 kilometer per jam. Kelebihan dari paus pilot adalah hewan ini memiliki IQ atau kecerdasan yang tinggi.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

