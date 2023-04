Fulbright Buka Pendaftaran untuk Mengajar Bahasa Indonesia di AS, Ini Caranya

TEMPO.CO, Jakarta - Fulbright membuka pendaftaran Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA). FLTA merupakan program nirgelar untuk pengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk mengajar bahasa Indonesia selama setahun di universitas Amerika Serikat.

FLTA merupakan kesempatan untuk menyempurnakan keterampilan mengajar, meningkatkan kemahiran berbahasa Inggris, dan memperluas pengetahuan tentang budaya Amerika Serikat.

Pengajaran dari peserta diharapkan dapat memperkuat pengajaran bahasa asing di perguruan tinggi dan universitas AS. Peserta akan mengajar hingga 20 jam per minggu dan mendaftar setidaknya dua kelas metodologi American Studies dan Teaching of English as a Second Language (TESL) per semester.

Persyaratan umum

Pendaftar harus:

- Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan penduduk tetap atau warga negara AS, atau saat ini tinggal di AS.

- Berdomisili di Indonesia selama proses nominasi dan seleksi.

- Memiliki kualitas kepemimpinan dan menunjukkan pengalaman dalam pengabdian masyarakat.

- Memiliki persiapan dan menunjukkan komitmen untuk bidang studi pilihan.

- Mahir berbahasa Inggris.

- Memiliki riwayat akademik yang luar biasa.

- Menunjukkan bahwa pendaftar secara realistis dapat menyelesaikan program profesional di AS.

- Bukan pegawai atau anggota keluarga dekat maupun tanggungan pegawai AMINEF, atau Kedutaan Besar AS, atau Departemen Luar Negeri AS.

- Tidak sedang menerima beasiswa lain pada saat aplikasi beasiswa ini.

- Menunjukkan komitmen yang kuat untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan fellowship.

Persyaratan khusus

Pendaftar harus:

- Menjadi pengajar di tahap awal karier (dengan pengalaman minimal 1 tahun sebagai guru bahasa Inggris atau BIPA penuh waktu di tingkat menengah atau tinggi).

- Mampu berhasil menjalankan peran ganda sebagai asisten pengajar dan siswa di lembaga tuan rumah di jenjang sarjana atau pascasarjana.

- Memegang gelar sarjana (S1), atau gelar master (S2).

- Memiliki skor TOEFL ITP minimal 550, atau skor TOEFL iBT 80, atau skor IELTS 6,5, atau skor Duolingo 105.

Dokumen wajib

- Formulir aplikasi.

- Salinan TOEFL ITP terbaru (kurang dari 2 tahun) atau skor TOEFL iBT, IELTS, atau Duolingo

- Tiga surat referensi dari pemberi/pengawas kerja saat ini, instruktor, profesor yang mengenal pendaftar dengan baik.

- Salinan transkrip akademik dan ijazah (dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris)

- Salinan dokumen identitas yang masih berlaku (KTP atau paspor).

- Curriculum vitae (CV).

Batas waktu

Batas waktu untuk penyerahan dokumen pendaftaran adalah 15 April 2023.

Cara mendaftar

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi AMINEF. Instruksi pendaftaran juga tersedia di laman tersebut.

Pertanyaan tentang proses pendaftaran dapat ditujukan ke alamat email infofulbright_ind@aminef.or.id.

