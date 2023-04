Cerita Bill Gates Gunakan Galaxy Z Fold4, Temui Langsung Ketua Samsung

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang sudah tahu bahwa pendiri Microsoft Bill Gates menggunakan ponsel lipat Samsung. Filantropis miliarder itu mengungkapkan tahun lalu bahwa dia menggunakan Galaxy Z Fold3 bersama dengan PC portabel, dan, dia sekarang melakukan upgrade ke ponsel yang lebih baru dari raksasa teknologi Korea itu.

Dalam sesi Reddit AMA (Ask Me Anything), dikutip SamMobile beberapa waktu lalu, Bill Gates mengungkapkan bahwa dia sekarang menggunakan Galaxy Z Fold4 yang diberikan kepadanya oleh Ketua Samsung Lee Jae-Yong ketika dia terakhir mengunjungi Korea. Pada dasarnya, seperti yang ditunjukkan seseorang di Reddit, Bill Gates langsung menemui ketua Samsung itu untuk memutakhirkan ponselnya.

Seperti yang Anda duga, penggunaan harian Gates melibatkan berbagai aplikasi Microsoft dan Outlook (sebagai alternatif Gmail) di Galaxy Z Fold4 miliknya. Fakta bahwa perangkat Galaxy Z Fold berubah menjadi tablet saat Anda menginginkannya meniadakan kebutuhan Gates untuk menggunakan tablet khusus, yang merupakan inti dari jajaran produk lipat utama Samsung.

X

Sementara beberapa orang mungkin senang dengan fakta bahwa Bill Gates menggunakan smartphone Samsung meskipun Microsoft juga membuat ponsel Android (Surface Duo), sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika Satya Nadella mengambil alih sebagai CEO Microsoft pada tahun 2014, dia mengalihkan fokus perusahaan dari layanan perangkat keras ke perangkat lunak yang bekerja di semua sistem operasi populer, termasuk Android.

Microsoft juga memiliki kemitraan dengan Samsung yang membuat smartphone yang terakhir dilengkapi dengan berbagai aplikasi Microsoft. Dalam beberapa tahun terakhir kita juga telah melihat keduanya menawarkan akses gratis ke layanan Microsoft di berbagai perangkat Samsung (termasuk ponsel dan TV), seperti berlangganan Xbox Game Pass.

SAMMOBILE

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.