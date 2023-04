10 Karakter Terkuat di Genshin Impact, Zhongli Pertama!

TEMPO.CO, Jakarta - Genshin Impact, permainan yang paling menonjol di antara gacha game lain karena konsep open world-nya telah memamerkan berbagai karakter yang mengesankan. Selama bertahun-tahun Genshin Impact merilis karakter-karakter kuat yang sukses secara beriringan dengan skill pemain.

Karakter di Genshin Impact sangat variatif, tetapi beberapa dari mereka muncul sebagai petarung terkuat. Daya kekuatan mereka, menurut pemain, mungkin tidak selalu sesuai dengan seberapa kuat mereka sebenarnya.

Karakter Genshin Impact

Terdapat setidaknya 10 karakter Genshin Impact paling kuat yang pernah ada. Lengkap dengan ciri khas masing-masing karakter beserta detail kemampuannya, berikut daftar karakter terkuat di Genshin Impact versi givemesport.com.

10. Klee

Jangan tertipu dengan fakta bahwa karakter ini berbentuk anak kecil. Nyatanya, Klee benar-benar termasuk anggota terkuat Knights of Favonius walau banyak yang mengira bercanda. Klee adalah salah satu karakter terkuat dalam game karena kemahirannya terhadap kembang api.

Klee—yang sebagian besar mencerminkan ibunya, Alice—memandang kesenangan seperti melempar bom ke mana pun ia bisa dan menyaksikan ledakannya. Sambil memancing, Klee juga sering meledakkan bom di perairan.

Akibat diawasi oleh Acting Grandmaster Jean dari Knights of Favonious, Klee sering merasa kesulitan untuk mengikuti standar keselamatan yang diperlukan untuk sebuah kota. Dengan tingkat kesuksesan yang berbeda, Jean harus memperingatkan Klee tentang risiko bahan peledak miliknya.

9. Diluc

Diluc Ragnvindr tidak lain ialah pemilik Dawn Winery sekaligus bangsawan yang sangat dihormati oleh masyarakat Mondstadt. Ia dulunya adalah Knight of Favonius, lalu pergi setelah mengetahui ayahnya berselingkuh. Diluc tidak lagi bekerja dengan Knights of Favonius, tetapi masih membela Mondstadt dengan caranya sendiri.

Karakter ini dianggap sebagai yang terbaik dari Knights of Favonius selama masih tergabung di dalamnya. Andai saja Diluc tetap bertugas, ia kemungkinan besar akan menggantikan posisi Jean sebagai Grandmaster saat ini. Jika benar demikian, Diluc pasti akan menjadi jauh lebih kuat.

8. Lisa

Lisa bukan favorit pemain Genshin Impact walau menjadi salah satu karakter gratis berbintang empat. Ia tidak terlalu sukses sebagai damage dealer atau support dalam game, tetapi ada banyak pencapaian yang menjadikannya salah satu karakter paling kuat dalam artian legend.

Lisa Minci, penyihir terkuat dan dihormati sebagai lulusan Sumeru Academia yang paling bergengsi dalam 200 tahun, telah kembali ke Mondstadt dan mengambil posisi sederhana sebagai Knights of Favonius’ Librarian. Selama berada di sana, Lisa menyaksikan bagaimana pengetahuan dapat mengubah seseorang. Meski tidak begitu disukai dalam pertempuran, Lisa menjadi salah satu karakter terkuat dalam cerita Genshin Impact.

7. Albedo

Albedo adalah Chief Alchemist dan Captain of the Knights of Favonius’ Investigation Team. Karakter ini merupakan manusia sintetis ciptaan Rhinedottir, seorang alkemis dengan eksperimen dan kecerdasan misterius.

Sucrose dan Timaeus melayani Albedo sebagai asistennya dalam petualangan mempertahankan keinginan untuk belajar tentang Teyvat. Juga berkat rekomendasi dari ibu Klee, Alice, Albeda dengan cermat mempelajari segala sesuatu di sekitarnya.

Albedo pasti sangat kuat jika Alice menemukan kemampuan yang luar biasa darinya. Ia menjadi karakter yang cukup memprihatinkan di Mondstadt karena petunjuk bahwa suatu hari Albedo akan menghancurkan kota.

6. La Signora

Salah satu musuh di chapter awal Archon Quests, Rosalyne-Kruzchka Lohefalter alias La Signora alias “The Fair Lady”, adalah Eleven Fatui Harbingers kedelapan.

Karakter ini juga muncul pertama kali sebagai Harbinger of the Fatui ketika menyergap Venti untuk mengambil Gnosis. La Signora berhasil mengalahkan Venti tanpa menggunakan visi atau delusinya.

Sebelum berubah menjadi Fatui Harbinger lima ratus tahun yang lalu, La Signora merupakan penduduk Mondstadt yang khas serta mahasiswa sekaligus Sumeru Academia. Ia menggunakan skill api cair untuk mengubah tubuhnya menjadi lidah api hidup setelah kekasihnya, Rostam, tewas pasca-jatuhnya Khaenri’ah. La Signora kemudian dikenal sebagai Crimson Witch of Flame.

La Signora lalu dibunuh oleh Musou no Hitotachi milik Shogun setelah dikalahkan oleh Traveler dalam duel di depan singgasana Raiden Shogun.

5. Ganyu