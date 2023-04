Rekomendasi 5 Aplikasi Video Call Buat Jumpa Online dengan Keluarga saat Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Jangan sedih bila tak bisa mudik Lebaran. Beberapa aplikasi video call dapat digunakan untuk jumpa online dengan keluarga. Aplikasi ini bisa diakses secara gratis dan hanya bermodalkan kuota internet.

Melansir laman Android Police, berikut aplikasi video call yang bisa digunakan untuk mengobati rasa kangen saat momen Lebaran:

1. Google Meet

Google Meet adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk panggilan video dengan banyak orang. Google Meet menawarkan panggilan video tanpa jeda serta kualitas suara dan video yang baik. Dalam aplikasi ini, peserta panggilan video bisa menyertakan mode pengambilan foto dan menambahkan stiker.

Siapa pun yang memiliki akun Google dapat membuat sesi yang menampung 100 orang dalam panggilan selama satu jam. Jika ingin pengalaman panggilan yang lebih ekstensif, gunakan Google Workspace yang bisa mengadakan panggilan dengan 500 peserta hingga 100.000 pemirsa.

2. Zoom

Zoom mirip dengan Google Meet. Hanya, Zoom tidak bisa diakses jika tak memiliki tautan undangan dan sembarangan orang tidak bisa berpatisipasi. Panggilan video dengan Zoom bisa menggunakan kualitas video hingga 720p. Lebih dari itu, hanya berlaku bagi pengguna Zoom Premium. Aplikasi berlogo biru ini dapat merekam rapat melalui aplikasi ke cloud Zoom. Dengan begitu, video panggilan yang telah dilakukan dapat diputar kembali kapan saja.

3. Telegram

Telegram adalah aplikasi yang sangat menjaga privasi pengguna. Telegram menyinkronkan semua perangkat sehingga dapat melakukan aktivitas sosial dengan lancar dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Aplikasi ini tidak membatasi file yang akan diterima atau dikirimkan. Tetapi yang paling menarik adalah semua aktivitas yang dilakukan pengguna akan dienkripsi, termasuk panggilan video.

4. WhatsApp

WhatsApp hanya dapat menampung delapan peserta sekaligus. Aplikasi hijau ini biasa digunakan dengan keluarga dan teman yang mungkin sedang bepergian. WhatsApp adalah aplikasi perpesanan yang aman dan mudah digunakan.

5. Discord

Discord adalah aplikasi perpesanan sosial all in one yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan suara, bergabung dengan obrolan grup, dan melakukan panggilan personal. Kualitas video yang dilakukan hingga 720p secara default. Resolusi lebih tinggi 1080p dikenakan biaya.

NOVITA ANDRIAN

