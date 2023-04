Lulus Tanpa Skripsi, Mahasiswi Unpad Ini Bikin Artikel Ilmiah Soal Diseminasi Informasi

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Tita Nursari berhasil lulus dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi tanpa menulis skripsi pada 6 April 2023. Tita lulus dengan skema artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi dengan IPK 3,88.

Menjadi mahasiswa pertama yang berhasil lulus di fakultasnya, Tita menulis artikel ilmiah bertajuk “Kemitraan Taman Bacaan Masyarakat dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam Diseminasi Informasi Kesehatan”. Artikel ilmiah itu diterima pada Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan (BIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) berdasarkan LoA yang dikeluarkan BIP untuk diterbitkan pada edisi Juni 2023, Vol 19 No. 01.

Baca Juga: Prodi dengan Pertumbuhan Mahasiswa Terbesar di 10 Kampus Terbaik Indonesia

Di bawah bimbingan dosennya, Elnovani Lusiana dan Andri Yanto, Tita mengawali proses penulisan artikel dengan menentukan topik. Setelah disetujui, dia kemudian menyiapkan instrumen penelitian dan melakukan pengumpulan data ke lapangan.

X

Dengan arahan dari dosen pembimbing, dia mulai menulis artikel sesuai dengan template jurnal yang dipilih, kemudian mengirimkan naskah hasil penelitian serta menunggu perbaikan dan saran dari editor dan mitra bestari (reviewer).

Tita mengaku sempat ragu dalam membuat artikel ilmiahnya. Namun, atas bimbingan dan dukungan dosen pembimbing, naskah hasil penelitian lolos ke Jurnal BIP UGM pada 28 November 2022. Setelah melakukan sejumlah revisi, artikel diterima pada 23 Februari 2023 dan dapat diterbitkan untuk edisi Juni 2023.

Melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah menjadi tantangan tersendiri bagi Tita. Hal ini dikarenakan dia harus mempersiapkan diri untuk menyusun kembali skripsi sebagai syarat kelulusan apabila artikelnya ditolak.

Dia tidak pantang menyerah. Segala revisi atau perbaikan dia lakukan hingga akhirnya artikel rampung. “Masa up and down itu pasti ada. Tapi, perlu kembali kita tanyakan pada diri sendiri ‘Mengapa kita melakukan hal ini?’ ‘Apa alasan kita memulai sesuatu?’ ‘Untuk siapa kita berjuang sejauh ini?’ itu bisa menyulut lagi semangat,” ujarnya.

Tita berpesan bahwa ketika menyusun skripsi, diperlukan semangat dan jangan merasa sendiri. "Tolong jangan merasa sendiri, sadar atau tidak, keluarga, teman, sahabat, dan dosen ada untuk kita,” ucapnya.

Adapun Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fikom Unpad Ute Lies Siti Khadijah, mengatakan skema artikel ilmiah ini memungkinkan mahasiswa untuk lulus tanpa menggunakan skripsi. Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Unpad membuka peluang kepada mahasiswa untuk memperkaya kajian dan diseminasi hasil penelitian melalui penulisan artikel ilmiah.

“Prodi kami membuka peluang kepada mahasiswa untuk menghasilkan output penelitian agar memperkaya keilmuan prodi yang merujuk pada Peraturan Rektor Unpad No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran," ujarnya.

Aturan yang dimaksud menyatakan bahwa skripsi dapat diganti dengan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi oleh mahasiswa sebagai penulis utama bersama dengan dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping.

Pilihan Editor: Prodi dengan Pertumbuhan Mahasiswa Terbesar di 10 Kampus Terbaik Indonesia