Fitur Baru WhatsApp: Otomatis Bagikan Update Status ke Facebook Story

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp menyatakan telah menambahkan fitur opsional yang memampukan penggunanya membagikan pembaruan status yang dibuatnya secara otomatis ke Facebook Story. Karena opsional, kendali atas fitur ini akan tetap berada di tangan pengguna.

"Anda harus memilih untuk menggunakannya dan dapat menonaktifkannya kapan saja," bunyi keterangan dari WhatsApp yang dibagikan tertulis, Rabu 19 April 2023.

Status WhatsApp yang dapat berisi foto, video, GIF, dan teks adalah salah satu cara paling populer untuk pengguna WhatsApp berbagi informasi terbaru dengan teman dan kontak dekatnya. Namun, setelah dipos, Status akan hilang dalam kurun 24 jam.

Itu sebabnya, menurut WhatsApp, banyak penggunanya menyukai opsi untuk mengirimkan Status mereka ke Facebook Story. "Kami juga menerima masukan bahwa mereka ingin membuat proses ini menjadi lebih mudah dengan tidak perlu setiap kali mebagikan pembaruan Status WhatsApp mereka secara manual."

Hasilnya adalah penambahan fitur opsional ini. WhatsApp menyatakan, fitur mulai dirilis secara global dan akan tersedia untuk semua pengguna dalam beberapa minggu mendatang.

WhatsApp mengaku kalau selama ini mengembangkan Status dengan mengutamakan privasi pengguna. Seperti halnya chat dan panggilan pribadi, Status juga disebutkan diproteksi oleh enkripsi end-to-end sehingga pengguna dapat berbagi secara pribadi dan aman.

Pada awal tahun ini, WhatsApp Status telah menambahkan fitur pemilih pemirsa pribadi yang memungkinkan pengguna untuk memilih siapa saja yang dapat melihat Status mereka.

Cara Membagikan Update Status ke Facebook Secara Otomatis:

1. Open WhatsApp.

2. Ketuk Status.

3. Buat update Status di ponsel Android ataupun iPhone

4. Ada dua opsi membagikan, update Status baru atau lama

5. Membagikan update Status baru: Pada My status, ketuk Share to Facebook Story. Pada layar yang muncul kemudian, ketuk Allow atau Open untuk membuka Facebook. Dalam aplikasi Facebook, pilih audiens yang Anda ingin bagikan update Status itu, lalu ketuk Share Now.

6. Membagikan update Status lama: Ketuk My Status di iPhone atau More by My status di Android. Kemudian, ketuk More dekat update status yang ingin dibagikan, kemudian ketuk Share to Facebook. Jika muncul, ketuk Allow atau Open untuk membuka Facebook. Dalam aplikasi Facebook, pilih audiens yang ingin dibagikan update Status lama itu, setelahnya ketuk Share Now.

7. Setelah Anda membagikan update Status itu, WhatsApp akan terbuka kembali.

8. Jika memiliki banyak update Status, Anda bisa memilih yang mana yang ingin dibagikan ke Facebook.

