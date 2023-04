15 Universitas Inggris Terbaik 2023 Versi The Guardian, Bukan Oxford yang Nomor 1

TEMPO.CO, Jakarta - Media asal Inggris, The Guardian, merilis peringkat universitas terbaik di negaranya pada tahun ini. Institusi pendidikan diurutkan berdasarkan subjek, kepuasan mahasiswa, jumlah staf, pengeluaran, dan prospek karier. Secara keseluruhan, terdapat sembilan kriteria berbeda yang membentuk total skor dari 100.



Kriteria kepuasan mahasiswa secara rinci diukur dari kepuasan terhadap subjek, kepuasan terhadap pengajaran, serta kepuasan terhadap umpan balik dan penilaian dari pengajar. Penilaian untuk kriteria-kriteria ini diberikan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam Survei Mahasiswa Nasional (NSS).



Selain kepuasan mahasiswa, penentu lainnya adalah rasio mahasiswa dan staf, yaitu jumlah mahasiswa per anggota staf pengajar. Pengeluaran institusi untuk tiap mahasiswa juga dipertimbangkan. Biaya yang dihabiskan untuk tiap mahasiswa, tidak termasuk biaya staf akademik, dihitung dan diberi peringkat dengan skala 10.



The Guardian juga melihat rerata poin Universities and Colleges Admissions Service (UCAS), yang merupakan cara mengukur nilai relatif dari 16 kualifikasi pendidikan di Inggris. Skor UCAS yang dihitung adalah milik mahasiswa muda di bawah usia 21.



Kriteria lainnya adalah perbandingan hasil akademik mahasiswa dengan kualifikasinya saat awal masuk, karier mahasiswa 15 bulan setelah lulus, dan persentase mahasiswa tahun pertama yang lanjut ke tahun kedua.



Peringkat akhir diperbarui setiap tahunnya, dan beberapa universitas mungkin mendapatkan manfaat dari peringkat ini seperti peningkatan pendanaan. Bermanfaat pula untuk menjadi acuan bagi mahasiswa yang berminat untuk menjalankan studi di perguruan tinggi di Inggris.

Berikut 15 universitas Inggris terbaik 2023 versi The Guardian,



1. University of St. Andrews

Skor total: 100



2. University of Oxford

Skor total: 99,4



3. University of Cambridge

Skor total: 98,1

4. London School of Economics and Political Science

Skor total: 95,2



5. Imperial College London

Skor total: 89,3



6. Durham University

Skor total: 87



7. University of Bath

Skor total: 85,8



8. University of Warwick

Skor total: 84,2



9. University College London

Skor total: 83,5



10. Loughborough University

Skor total: 82,6



11. University of Glasgow

Skor total: 82,1



12. University of Edinburgh

Skor total: 81,8



13. University of Aberdeen

Skor total: 81,2



14. Lancaster University

Skor total: 80



15. University of Exeter

Skor total: 76,3

