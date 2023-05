Pola Sambaran Petir April di Jawa Barat Berbentuk Kelopak Bunga

TEMPO.CO, Bandung - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Bandung mencatat 2.290.932 kejadian petir di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya selama periode April 2023. Uniknya, peta kerapatan sambaran petir itu menyerupai pola atau bentuk bunga berkelopak empat.

Warna merah yang digunakan untuk pola itu untuk klasifikasi kerapatan sambaran petir yang tinggi, yaitu lebih dari 60 kali per kilometer persegi sepanjang April lalu. Sedangkan warna kuning di sekitarnya termasuk klasifikasi sedang dengan jumlah sambaran petir 31-60 kali per kilometer persegi. Adapun warna hijau menunjukkan klasifikasi ringan hingga 30 petir per kilometer persegi.

Menurut Kepala Stasiun Geofisika Bandung Teguh Rahayu, aktivitas sambaran petir sepanjang April 2023 menunjukkan petir CG(-) yang paling banyak terjadi. Kejadiannya pada minggu keempat yaitu 22 - 28 April 2023. “Jumlahnya sebanyak 657.927 kejadian sambaran petir CG(-),” katanya, Senin 1 Mei 2023.

X

Sedangkan aktivitas petir CG(+) sebanyak 330.099 kali. Waktu kejadiannya pun sama yakni pada minggu keempat. Total jumlah petir pada sepekan terakhir April itu sebanyak 988.026 kejadian. Sementara sambaran petir yang terjadi pada minggu kelima, 29 - 30 April, sebanyak 79.751 kejadian.

Menurut Rahayu, ada sejumlah daerah dengan tingkat kerapatan petir yang tinggi. Paling banyak terjadi di daerah Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Sumedang, Cianjur, dan Subang. Dari grafiknya, kejadian sambaran petir selama April di wilayah Jawa Barat konsisten meningkat sejak awal bulan.

Peta kerapatan sambaran petir wilayah Jawa Barat, April 2023. BMKG

Pada pekan pertama, total sambaran petirnya 253.777 kali. Pekan kedua menjadi 366.092, kemudian pekan ketiga melonjak hampir dua kali lipat yaitu 603.286 kali. Sementara itu berdasarkan prakiraan cuaca BMKG pada sepekan pertama Mei 2023 ini, sejumlah daerah masih berpotensi terjadi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang.

BMKG meminta warga Jawa Barat agar mewaspadai potensi bencana yang ditimbulkan. Wilayahnya mencakup Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Subang. Kemudian juga Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Cimahi, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, juga Garut, Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, serta Pangandaran.

Pilihan Editor: Usus Halus Perempuan Lebih Panjang 30 cm daripada Pria, Ini Manfaatnya