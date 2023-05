Mengenal Sejarah Lahirnya iMac: Komputer Paling Mumpuni di Akhir 1990an

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - iMac merupakan komputer buatan Apple yang dikembangakan berbasis sitem operasi Macintosh. iMac memiliki desain all in one yang menjadi keunggulannya dan karena hal tersebut, iMac menjadi pilihan bagi banyak orang.

Namun, sudah tahukah Anda sejarah di balik lahirnya iMac?

Sejarah iMac

iMac diluncurkan pertama kali pada 1998 dengan desain yang sangat inovatif dan menarik perhatian. Desainnya iMac unik karena mengusung layar datar dan adanya pemisahan antara unit komputer dengan monitor. Hal ini membuat iMac banyak diminati. Selain itu, iMac juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti konektivitas internet melalui modem 56K dan penggunaan USB sebagai standar konektivitas.

Selama beberapa tahun berikutnya, iMac terus mengalami perkembangan yang signifikan. Apple mengeluarkan iMac dengan desain yang lebih ramping, layar yang lebih besar, dan teknologi yang lebih canggih. Pada 2002, Apple memperkenalkan iMac G4 dengan desain yang unik dan tergolong baru pada masa itu. iMac G4 memiliki monitor yang bisa diputar dan dimiringkan untuk menyesuaikan posisi pengguna.

Pada 2006, iMac mengalami perubahan besar dengan dirilisnya model baru yang dilengkapi dengan prosesor Intel. Hal ini membuat iMac memiliki kinerja yang lebih cepat dan lebih efisien.

Baca Juga: Apple dan Google Bekerja Sama untuk Membatasi Penguntitan AirTag

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2012, Apple mengeluarkan iMac dengan desain yang lebih ramping lagi.Bahkan, pada 2014, Apple merilis iMac yang dilengkapi dengan layar Retina sehingga menawarkan kualitas gambar yang sangat tajam dan jernih. Pada 2021, Apple meluncurkan iMac baru dengan desain yang lebih menarik dan fitur-fitur yang lebih canggih.

MAC WORLD

Pilihan editor : Arti Gigitan di Logo Apple Untuk Membedakan dengan Ceri, Begini Kisahnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.