Canon EOS R8 Mirrorless Full-Frame Hadir di Indonesia, Simak Spesifikasi dan Harganya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Datascrip menghadirkan Canon EOS R8 di Indonesia pada hari ini, Senin 8 Mei 2023. Datascrip menyebutnya kamera mirrorless full-frame dengan desain yang ringkas dan ringan.

Dengan bobot sekitar 461 gram, EOS R8 merupakan kamera full-frame paling ringan saat ini dalam EOS seri R Canon. Kamera juga memiliki fitur unggulan seperti Canon Log 3 dan kecepatan continuous shooting hingga 40 fps. Perusahaan menjanjikan EOS R8 memberikan gambar video dan foto berkualitas tinggi layaknya profesional.

Baca Juga: Apa Itu Webcam Toy serta Cara Memakainya di Laptop dan HP

Direktur Unit Bisnis Canon di PT Datascrip, Monica Aryasetiawan, mengatakan, kamera dengan ukuran sensor besar terkadang membuat bodi kamera menjadi tidak ringkas. "Namun dengan EOS R8, para profesional dapat memanfaatkan kualitas full-frame dengan perangkat kamera yang ringkas dan ringan, memberikan keleluasaan untuk pengambilan gambar saat menjelajah kota hingga merekam aktivitas sehari-hari,” ujarnya.



Beberapa Spesifikasi

Kamera dibekali sensor gambar CMOS full-frame 24,2 megapiksel dan prosesor DIGIC X untuk memberi EOS R8 kemampuan mengambil gambar secara beruntun dengan kecepatan tinggi hingga 40 fps pada mode Electronic Shutter. Sensor ini juga membuat EOS R8 mampu menghasilkan footage 4K UHD tanpa cropping berkualitas tinggi hingga 60p.

Kamera ini juga memiliki peredaman panas yang membuat pengambilan gambar hingga 4K 30p tanpa batasan waktu perekaman, dan hingga 30 menit pada 4K 60p.

Baca Juga: Samsung Galaxy S24 Ultra Disebut Akan Kurangi Kamera Belakang

Kamera mendukung pengambilan gambar Full HD hingga 180 frame per second (180p). Hal ini membuat pengguna mampu merekam video gerakan lambat yang mulus, 6x lebih lambat saat diputar ulang pada 30p.

EOS R8 sudah dilengkapi dengan Movie Digital IS yang secara digital dapat melakukan koreksi kemiringan stabilisasi gambar 5 sumbu selama perekaman video, membuat gambar yang dihasilkan menjadi lebih stabil. Saat dikombinasikan dengan lensa yang memiliki Optical IS, kedua sistem melakukan kontrol terkoordinasi untuk hasil stabilisasi gambar yang lebih baik.

Kamera Canon EOS R8 di acara peluncurannya, Senin 8 Mei 2023. Kamera ini dibanderol Rp 31.299.000 untuk bodi saja dan berbeda jika plus lensa RF24-50mm f/4.5-6.3 IS STM. Foto: Maria Fransisca Lahur

Pada EOS R8, sistem auto focus atau AF-nya juga sudah dibekali dengan EOS iTR AF X, teknologi cerdas yang dapat mendeteksi dan melacak wajah, mata, dan tubuh pada orang dan hewan seperti anjing, kucing, dan burung, serta kendaraan mobil, sepeda motor, kereta dan pesawat. Termasuk mengidentifikasi subjek lain dan "mengunci" subjek menggunakan karakteristik, seperti bentuk, warna, dan kecerahan.

Fitur Kamera Cinema Profesional

Pengguna juga bisa menikmati beberapa fitur pada EOS R8 yang biasa ditemukan pada kamera Cinema Profesional Canon, yaitu

- Focus Breathing Correction: Fitur ini berfungsi untuk mengurangi perubahan sudut pandang yang tidak diinginkan selama transisi fokus. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar terhadap transisi fokus yang sangat penting untuk ekspresi subjek.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- False Colours and Zebras: Fitur ini berfungsi untuk memudahkan pengaturan tingkat kecerahan tertentu, termasuk pencahayaan dalam kondisi yang sulit.

- Aspect Marker Display: Fitur ini berfungsi untuk pembingkaian rasio video sesuai dengan kebutuhan, seperti dimensi ratio untuk kebutuhan di media sosial (1:1), (16:9), dan sebagainya.

- UVC (USB Video Class)/UAC (USB Audio Class): Fitur ini berfungsi untuk transmisi langsung audio dan video Full HD (plug-and-play) ke PC hanya dengan koneksi USB; ideal untuk live streaming.

Lensa

Canon juga menghadirkan lensa zoom RF24-50 mm f/4.5-6.3 IS STM. Lensa ini adalah salah satu lensa zoom dengan mounting RF ringan dengan bobot sekitar 210 gram dan panjang 5,8 sentimeter saat ditarik. Walaupun ringan, lensa ini mampu mencakup tampilan sudut lebar hingga standar pada kamera full-frame dan menawarkan fleksibilitas komposisi yang membedakannya dari lensa dengan focal length berukuran serupa.

Lensa dilengkapi dengan Optical IS 4,5 stop, lensa ini juga mampu mencapai stabilisasi gambar hingga 7,0 stop melalui Coordinated Control IS apabila digunakan dengan kamera sistem EOS R yang dilengkapi dengan In-Body IS.

Harga

PT Datascrip memasarkan kamera mirrorless Canon EOS R8 dengan harga Rp 31.299.000 untuk bodi saja. Sedangkan bodi dan lensa RF24-50mm f/4.5-6.3 IS STM seharga Rp 35.799.000. Lensanya dijual sendiri seharga Rp 5.499.000,-.

Pilihan Editor: Prediksi Cuaca Jawa Barat Sepekan ke Depan, Bogor dan 5 Wilayah Ini Hujan Setiap Hari