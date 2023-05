Kemendikbud Buka Pendaftaran Duta SMA 2023, Ini Syarat dan Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali membuka pendaftaran untuk Duta SMA 2023. Pendaftaran dibuka pada Senin, 8 Mei 2023.

Sasaran dari program ini adalah peserta didik SMA negeri atau swasta se-Indonesia. Jumlah pendaftar dalam satu sekolah tidak dibatasi. Berdasarkan pedoman Duta SMA 2023, program ini dilaksanakan dalam rangka mewadahi minat dan bakat peserta didik SMA untuk melakukan inovasi di pendidikan SMA guna membentuk kepribadian dan karakter yang baik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Baca Juga: Peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Mencintai Keberagaman

Siswa terpilih akan mewakili provinsinya menjadi duta yang diharapkan mampu menjadi role model atau panutan sebaya di bidang pendidikan. Duta SMA juga diharapkan menjadi pribadi yang berempati terhadap lingkungan sekitarnya, cerdas dalam menangkap suatu kejadian, berimajinasi secara luas, dan menyampaikan pesan-pesan positif dalam membentuk ekosistem pendukung di lingkungan Direktorat SMA.

Berikut kriteria, alur seleksi, syarat administrasi, dan jadwal pendaftaran Duta SMA 2023:

Syarat Pendaftar

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Mewakili provinsi sesuai dengan lokasi sekolah.

3. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

4. Aktif berorganisasi di sekolah maupun luar sekolah.

5. Memiliki akun dan aktif bermedia sosial.

6. Memiliki kemampuan berbicara di depan umum.

7. Memiliki kemampuan menulis.

8. Menguasai Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya akan

mendapatkan poin tambahan.

9. Memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.

10. Tidak pernah terpilih sebagai Duta SMA provinsi yang diselenggarakan

oleh Direktorat SMA pada tahun sebelumnya.

11. Peserta didik kelas X dan XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri atau

Swasta pada tahun ajaran 2022/2023.

12. Wajib mengikuti media sosial Direktorat SMA (Instagram, Facebook,

YouTube, Tiktok, dan Twitter).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Alur Seleksi

1. Setiap peserta mendaftarkan diri dengan mengisi formulir digital s.id/SeleksiDutaSMA2023.

2. Melengkapi berkas yang dibutuhkan secara administratif.

3. Tim juri menyeleksi secara administratif untuk memilih calon Duta SMA 2023.

4. Peserta yang lolos seleksi administrasi melanjutkan tahap berikutnya yaitu seleksi karya tulis sesuai dengan tema yang ditentukan.

5. Peserta yang lolos seleksi karya tulis akan mengikuti puncak pemilihan Duta SMA 2023.

6. Puncak pemilihan Duta SMA 2023 akan memilih Duta SMA Nasional 2023 yang terdiri dari 1 siswa dan 1 siswi.

7. Selain memilih Duta SMA Nasional 2023 terdapat Special Awards dengan kategori sebagai berikut:

- Duta SMA 2023 Terinspiratif

- Duta SMA 2023 Teraktif di Media Sosial

- Duta SMA 2023 Berbakat

- Duta SMA 2023 Berpenampilan Terbaik

- Duta SMA 2023 Terfavorit

Syarat Administrasi

1. Mengisi formulir pendaftaran program Duta SMA 2023 pada tautan s.id/SeleksiDutaSMA2023.

2. Melampirkan berkas digital dalam format JPG/PNG untuk poin a dan b, serta format PDF untuk poin c, d, dan e.

a. Foto 3x4 dengan latar berwarna biru dan ukuran maksimal 2 MB.

b. Kartu pelajar/KIA/KTP/SIM/paspor/KK.

c. Surat keterangan dari sekolah.

d. Surat izin orang tua/wali.

e. Biodata sesuai dengan format yang telah disediakan.

f. Daftar dan kumpulkan biodata pribadi (CV), sertifikat, foto, surat izin dari orang tua/wali dan surat keterangan dari sekolah pada google drive pribadi dalam 1 folder yang diberi nama peserta-provinsi (contoh: Milea-Provinsi Jawa Barat).

g. Salin link folder dengan cara klik kanan pada folder, kemudian pilih “get link” atau “dapatkan link”. Lalu, ubah pilihan “restricted” atau “terbatas” menjadi “anyone with link” atau “siapapun dengan link”.

h. Registrasi melalui tautan s.id/SeleksiDutaSMA2023 paling lambat 30 Juni 2023.

Jadwal Pendaftaran

1. Pendaftaran dan unggah berkas: 8 Mei - 30 Juni 2023

2. Seleksi administrasi: 10 Juli 2023

3. Pengumuman seleksi administrasi: 15 Juli 2023

4. Pengumpulan seleksi karya tulis: 16 Juli - 1 Agustus 2023

5. Seleksi karya tulis: 6 - 9 Agustus 2023

6. Pengumuman seleksi karya tulis: 28 Agustus 2023

7. Puncak pemilihan: 3 - 6 September 2023

Pilihan Editor: UTBK 2023 di Unpad Diwarnai Peserta Telat, di ITB Komputer Terlambat Loading