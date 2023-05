Google Pixel Tablet Resmi Meluncur dengan Dok Speaker Pengisi Daya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada konferensi pengembang tahunan I/O, 10 Mei 2023, Google meluncurkan Pixel Tablet. Hal yang menarik, jika produsen lain memasangkan dengan keyboard atau cover, maka tablet ini dipasangkan dengan dok speaker pengisi daya.

Persisnya, di dalam kotak pengguna akan menemukan tablet dan dok speaker pengisi daya, serta power brick untuk dok. Perangkat memiliki antarmuka docking magnetik dengan pin pogo dan tingkat pengisian maksimum 15W. Ada satu speaker full-range 43,5mm di dalamnya.

Idenya adalah ketika pengguna tidak aktif menggunakan tablet, maka bisa menjadi layar pintar atau speaker pintar dengan layar yang terpasang padanya. Silakan menaruh, misalnya, di dapur saat memasak atau mencoba resep baru. Anda dapat menonton berbagai hal di dapur tanpa harus memegang tablet sendiri. Tablet juga memiliki empat speaker dan tiga mikrofon.

Spesifikasi lainnya, Pixel Tablet memiliki layar LCD 10,95 inci, resolusi 2560x1600 piksel dengan kecerahan 500 nits, "lapisan anti-noda", dan dukungan untuk stylus USI 2.0. Tablet ditenagai oleh chipset Tensor G2 Google, dan menampilkan prosesor keamanan Titan M2. Kapasitas RAM LPDDR5 8 GB dan penyimpanan UFS 3.1 128 GB atau 256 GB.

Tablet ini memiliki sepasang kamera fokus tetap 8 MP yang tampaknya identik, satu di depan dan satu di belakang. Ada sensor sidik jari yang disematkan di tombol daya. Google menyebut kapasitas baterai sebagai "27 watt-jam" yang akan bertahan untuk "streaming video hingga 12 jam".

Pixel Tablet menjalankan Android 13 dan dijanjikan akan mendapatkan pembaruan selama lima tahun. Terlihat desain minimalis yang tersedia dalam pilihan warna Porcelain, Hazel, dan Rose.

Tablet Pixel dijual US$ 499 di AS atau sekitar Rp 7,6 juta. Perangkat sudah dapat dipesan di muka dari Google Store di AS, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Swedia, Denmark, Norwegia, Belanda, Jepang, dan Australia, dan akan tersedia pada 20 Juni 2023. Google juga menjual Casing Pixel Tablet seharga US$ 79 atau sekitar Rp 1,2 juta.

