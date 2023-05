6 Jurusan di Monash University Indonesia dan Biayanya, Mulai dari Rp 26 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Monash University, universitas berbasis riset yang pertama didirikan di Australia, memiliki kampus cabang di Indonesia yang menawarkan enam program studi yang bisa dipilih oleh mahasiswa.

Kampus Monash University di Indonesia merupakan sekolah khusus pascasarjana yang saat ini hanya menyediakan program S2, dan akan segera membuka program S3. Angkatan pertama mahasiswa S2 mulai diterima pada 2021, dalam program-program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan keahlian yang ada di Indonesia.

Sebagai kampus luar negeri, pembelajaran di Monash University cabang Indonesia diselenggarakan secara penuh dalam bahasa Inggris. Lulusan S1 yang berminat untuk melanjutkan studi pascasarjananya di kampus ini diminta menyediakan sertifikat IELTS/TOEFL saat pendaftaran jika ada.

Biaya kuliah di Monash University kampus Indonesia dimulai dari Rp 26 juta per subjek (dengan bobot 6 SKS). Pihak universitas menyediakan beberapa beasiswa, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Berikut enam program studi yang tersedia di Monash University kampus Indonesia beserta biaya kuliahnya.

Master of Data Science

Durasi: 2 tahun penuh (full-time) atau 4 tahun paruh waktu (part-time).

Biaya: Rp 28 juta per mata kuliah (bobot 6 SKS), total Rp 448 juta untuk gelar Master of Data Science dengan 76 SKS.

Di program sains data ini, mahasiswa akan belajar untuk mengerti cara menerapkan data ke berbagai aspek kehidupan di Indonesia sehingga siap menjadi ilmuwan data di sektor privat dan publik.

Master of Urban Design

Durasi: 2 tahun penuh (full-time) atau 4 tahun paruh waktu (part-time).

Biaya: Rp 312 juta untuk 12 subjek, Rp 416 juta untuk 16 subjek.

Program interdisipliner ini mencakup ekonomi, teknik, ilmu lingkungan, geografi, pembangunan internasional, dan berbagai bidang lain yang berkaitan dengan perencanaan kota dan pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa juga akan memperdalam pengetahuan tentang isu-isu seperti ketahanan iklim, teknologi cerdas, dan mobilisasi sumber daya manusia.

Master of Business Innovation

Durasi: 1,5 tahun penuh (full-time) atau 3 tahun paruh waktu (part-time)

Biaya: Rp 26 juta per mata kuliah (bobot 6 SKS), total Rp 312 juta untuk gelar Master of Business Innovation dengan 72 SKS

Dalam program ini, mahasiswa akan belajar hal-hal seperti inovasi, desain dan strategi model bisnis, manajemen operasi dan teori kendala, institusi formal dan informal, alokasi sumber daya dan kinerja bisnis, hingga manajemen risiko.

Master of Public Policy and Management

Durasi: 1,5 tahun penuh (full-time) atau 3 tahun paruh waktu (part-time).

Biaya: Rp 28 juta per mata kuliah (bobot 6 SKS), total Rp 336 juta untuk gelar Master of Public Policy and Management dengan 72 SKS.

Kebijakan publik adalah program multidisipliner yang menggabungkan keahlian dari ilmu sosial, kesehatan, hukum, sains, perencanaan kota, bisnis, ekonomi, teknik, dan pendidikan.

Master of Cybersecurity

Durasi: 2 tahun penuh (full-time) atau 4 tahun paruh waktu (part-time).

Biaya: Rp 26 juta per mata kuliah (bobot 6 SKS), total Rp 312 juta untuk gelar Master of Cybersecurity dengan 72 SKS dan Rp 416 juta untuk 96 SKS.

Mahasiswa dalam program cybersecurity akan belajar untuk menggunakan blockchain, teknologi aman kuantum, forensik IT, dan lain-lain.

Master of Public Health

Durasi: 2 tahun penuh (full-time) atau 4 tahun paruh waktu (part-time).

Biaya: Rp 26 juta per mata kuliah (bobot 6 SKS), total Rp 312 juta untuk gelar Master of Public Health dengan 72 SKS dan Rp 416 juta untuk 96 SKS.

Mahasiswa akan belajar menavigasi disiplin ilmu dan masalah lintas wabah, pencegahan, kebijakan, penelitian penyakit menular dan kronis, penyakit tidak menular, komunikasi kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

