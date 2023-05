Top 3 Tekno Berita Kemarin: dari Mega-tsunami di Tonga sampai Ransomware di BSI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 12 Mei 2023, dipuncaki artikel yang mengungkap dugaan mega-tsunami akibat letusan gunung api bawah laut Tonga di Pasifik Selatan pada tahun lalu. Dugaan berasal dari hasil studi melibatkan citra satelit dan juga observasi lapangan.

Lalu, Top 3 Tekno pada Kamis menjadi terpopuler kedua. Isinya terdiri dari berita peluang lulusan SMA dan SMK dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2023 dan berita ulasan atas serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI.

Berita terpopuler ketiga kemarin datang dari peristiwa gempa. BMKG mencatat guncangan yang dirasakan di Cilacap, Jawa Tengah , pada Jumat pagi-pagi sekali berasal dari gempa M4,5 yang berpusat di laut.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 12 Mei 2023, selengkapnya,

Sebuah studi yang dilakukan pasca-erupsi gunung api bawah laut Tonga menemukan kalau letusan yang terjadi pada 15 Januari 2022 lalu setara kekuatan bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan Amerika. Letusan gunung api itu sampai membangkitkan mega-tsunami hampir setinggi gedung 30 lantai.

Gunung api itu adalah Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yang berlokasi dekat kepulauan Kerajaan Tonga di Pasifik Selatan. Erupsinya sampai menciptakan awan abu vulkanik yang membubung hingga 57 kilometer atau tertinggi yang pernah terjadi dari erupsi gunung api.

Foto satelit erupsi gunung berapi bawah laut di Tonga, 15 Januari 2022. Letusan gunung berapi tersebut membuat tsunami menghantam Tonga dan memicu peringatan tsunami di beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan. National Institute of Information and Communications Technology (NICT)/Handout via REUTERS