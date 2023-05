Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bos JobStreet Sarankan Pemuda Belajar IT, LockBit

Iklan

Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Peter Bithos, CEO Seek--induk perusahaan JobStreet, mendorong pemuda di Indonesia untuk mencoba dan belajar keahlian bidang teknologi. Dalam survei terkini yang dilakukan JobStreet, tech talent, terutama mereka yang berasal dari latar belakang teknologi informasi dan digital, sedang menikmati benar posisinya karena dibutuhkan banyak perusahaan di dunia, Asia, juga Indonesia.

Berita populer selanjutnya tentang geng ransomware LockBit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di Bank Syariah Indonesia (BSI), dan menyatakan insiden down di bank pemerintah tersebut adalah akibat dari serangan mereka. Hal itu diungkap akun @darktracer_int pada Sabtu, 13 Mei 2023.

Selain itu, hujan lebat mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Sabtu siang hingga petang, 13 Mei 2023. Kondisi cuaca itu sejalan dengan peringatan dini BMKG yang antara lain menyebut potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi antara pukul 13.55-16.30 WIB.

1. Bos JobStreet Sarankan Pemuda di Indonesia Belajar IT, Ini Alasannya

Peter Bithos, CEO Seek--induk perusahaan JobStreet, mendorong pemuda di Indonesia untuk mencoba dan belajar keahlian bidang teknologi. Dalam survei terkini yang dilakukan JobStreet, tech talent, terutama mereka yang berasal dari latar belakang teknologi informasi dan digital, sedang menikmati benar posisinya karena dibutuhkan banyak perusahaan di dunia, Asia, juga Indonesia.

"Sebanyak 150 juta lapangan pekerjaan baru di bidang teknologi akan tercipta dalam lima tahun ke depan di dunia," kata Peter dalam small group interview pada Selasa, 9 Mei 2023. Pada hari itu JobStreet merilis hasil survei berjudul 'What Tech Jobseekers Wish Employers Knew: Unlocking the Future of Recruitment' tersebut kepada para perusahaan mitranya di Indonesia.

Menurut Peter, situasi di Indonesia tak akan berbeda dari global. Pasar tenaga kerja bidang teknologi di Indonesia bahkan disebutnya tak cukup mendapat suplai dibandingkan permintaan yang ada. "Sangat baik menjadi tech worker di Indonesia. Semua perusahaan membutuhkan mereka," katanya.

Peter menekankan bahwa menjadi pekerja bidang teknologi tak harus di perusahaan teknologi. Pasar yang terbuka luas tercermin dari perbandingan antara 17 ribu PHK massal di perusahaan teknologi di Asia sepanjang sembilan bulan belakangan dan 30 ribu peluang kerja untuk tech talent yang ada di JobStreet setiap bulannya.

2. Mengenal Hacker Penyerang BSI, LockBit: Kemunculan, Cara Kerja, Inovasi Malware

Geng ransomware LockBit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di Bank Syariah Indonesia (BSI), dan menyatakan insiden down di bank pemerintah tersebut adalah akibat dari serangan mereka. Hal itu diungkap akun @darktracer_int pada Sabtu, 13 Mei 2023.

LockBit juga mengumumkan telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal. Mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di web gelap jika negosiasi gagal. Siapakah LockBit?

LockBit muncul pada akhir 2019, dan pertama kali menyebut dirinya “ABCD ransomware.” Sejak itu, ia berkembang pesat. Grup tersebut adalah operasi "ransomware-as-a-service", yang berarti bahwa tim inti membuat malwarenya dan menjalankan situs webnya sambil melisensikan kodenya kepada "afiliasi" yang meluncurkan serangan.

Biasanya, ketika grup ransomware-as-a-service berhasil menyerang bisnis dan mendapatkan bayaran, mereka akan berbagi keuntungan dengan afiliasi. Dalam kasus LockBit, Jérôme Segura, direktur senior intelijen ancaman di Malwarebytes, mengatakan bahwa model afiliasinya terbalik. Afiliasi mengumpulkan pembayaran dari korban mereka secara langsung dan kemudian membayar biaya kepada tim inti LockBit. Strukturnya tampaknya berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan untuk LockBit. “Model afiliasi berjalan dengan sangat baik,” kata Segura, sebagaimana dilaporkan Wired.

3. Hujan Lebat Malam Minggu di Jabodetabek Disebut Dipengaruhi Vorteks

Hujan lebat mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Sabtu siang hingga petang, 13 Mei 2023. Kondisi cuaca itu sejalan dengan peringatan dini BMKG yang antara lain menyebut potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi antara pukul 13.55-16.30 WIB.

BMKG memetakan untuk periode itu potensi cuaca yang sama berlaku pula untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Dalam update yang diberikannya kemudian, BMKG menyebut potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada pukul 15.15-18.00 meluas ke Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian wilayah Jakarta dan Bekasi.

Hujan terpantau mereda selepas pukul 18 di wilayah Tangerang Selatan. Namun, update berikutnya dari BMKG menyebut potensi masih ada hingga malam, pukul 20.00, di wilayah Bekasi yang semakin luas, juga Jakarta dan Depok. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

