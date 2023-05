Nokia C12 Hadir di Indonesia, Harga Sejutaan dengan Baterai Bisa Diganti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - HMD Global mengumumkan kehadiran ponsel Nokia C-series, Nokia C12, di Indonesia yang mulai dijual pada 16 Mei 2023. Perusahaan membanggakan keluarga Nokia C-series di kelas pemula akan memberikan pengalaman smartphone yang lebih efisien, dengan ketangguhan dan keamanan yang lebih mudah diakses dari sebelumnya.

Perusahaan mengklaim, di kelasnya, Nokia C12 ini menghadirkan pencitraan yang canggih, teknologi baterai cerdas terkini untuk masa pakai baterai lebih lama, fitur keamanan dan privasi terbaru, serta performa lebih baik dengan perluasan memori.

“Apa yang masyarakat sukai dari ponsel Nokia adalah betapa kokohnya ponsel tersebut. Nokia C12 terbaru ini benar-benar menghadirkan apa yang mereka sukai, dengan penambahan kecerdasan kamera dan peningkatan performa,” ujar Adam Ferguson, Global Head of Product Marketing, HMD Global, lewat rilis yang dibagikan.

Sebagai ponsel di kelas pemula, Nokia C12, memiliki kapasitas RAM 3 GB dengan perluasan memori sebesar 2GB. Kapasitas penyimpanan sebesar 64 GB yang bisa ditambah lewat microSD sebesar 256 GB.

Perangkat Nokia C-series menggunakan AndroidTM 12 (edisi Go) yang memberikan rata-rata penyimpanan 20 persen lebih banyak sehingga pengguna dijanjikan dapat menyimpan hingga seribu lagu atau gambar, bahkan berjam-jam video HD. Memori lebih besar dikombinasikan dengan prosesor Unisoc 9863A1 octa-core up to 1.6 GHz.

Untuk optik, Nokia C12 memiliki kamera belakang 8 MP dan selfie 5 MP. Ponsel dengan ukuran 160.6 mm x 74.3 mm x 8.75 mm dan berat 177,4 gr ini memiliki layar HD+ 6,3 inci. Baterai yang ditanamkan dapat dilepas dengan kapasitas 3000 mAh dan pengisi daya 5W. Fitur radio FM masih tersedia pada ponsel untuk menghibur pengguna.

Nokia C12 tersedia di erafone mulai 16 Mei 2023 dan peritel favorit lainnya dalam varian warna Dark Cyan, Charcoal, dan Light Mint. Ponsel dijual dengan harga Rp 1.349.000.

