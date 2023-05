Pengusaha Asal Cina Ini Berikan Beasiswa S2-S3 untuk Mahasiswa di UMM

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - President Director OBOR Education Foundation, Soe To Tie Lin membuka peluang beasiswa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Cina. Hal itu disampaikan Soe To Tie Lin di depan ribuan wisudawan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Selasa, 23 Mei 2023. Dia menyiapkan 40 beasiswa master dan doktoral di Cina bagi sivitas akademika Kampus Putih.

John, sapaan akrab Soe To Tie Lin, sehari-hari menjalankan berbagai bisnis dan beraktivitas di Makau, Cina. Ia juga merupakan president commisioner PT. Sunindo Pratama yang bergerak di bidang minyak dan gas. Selain itu, menduduki jabatan president director One Belt One Road (OBOR) Scholarship.

Di hadapan wisudawan, John bercerita bagaimana proses yang harus dia lakoni hingga bisa mencapai titik sekarang. Menurut dia, para lulusan harus tahu dan mempelajari skill yang jarang dimiliki banyak orang. Sehingga, kata dia, akan banyak orang yang mencari dan berebut mendapatkan sumber daya manusia yang menguasa skill itu.

“Jangan lupa untuk menjadi pribadi yang berintegritas agar dapat mendapatkan reputasi yang baik sepanjang merinstis karir,” ujar pengusaha asal kota Makau, Cina itu dilansir dari situs UMM pada Rabu, 24 Mei 2023.

Penguasaan teknologi juga menjadi hal yang semestinya dimiliki oleh wisudawan. Tidak hanya tahu, tapi juga memanfaatkannya dengan baik. Pun dengan keterampilan manajemen dan observasi. Para lulusan juga tidak boleh takut untuk merangkul resiko dan membuat keputusan penting. “Jangan mudah tergoda dengan berbagai hal di dunia ini. Fokus dengan tujuan anda dan pastikan bisa mencapainya,” pesan John.

Sementara itu, Rektor UMM Dr. Fauzan menjelaskan bahwa kedatangan John ke Kampus Putih memiliki misi khusus. Salah satunya yakni bekerja sama dan mengimplementasikan perusahaannya dengan UMM. Dengan begitu, akan ada berbagai manfaat yang timbul berkat kolaborasi keduanya.

Fauzan juga mengatakan menjadi seorang sarjana merupakan awal dari kehidupan membangun karier di masa depan. Maka itu, UMM sudah menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi SDM unggul melalui Center of Excellence (CoE).

Program ini didasari oleh satu pemikiran strategis dan futuristik, yakni realita bahwa tahun 2025-2038 Indonesia akan berada di fase bonus demografi. Penduduk Indonesia dengan angka usia produktif memiliki jumlah yang jauh lebih besar ketimbang non-produktif yakni mencapai 73 persen berbanding kurang dari 24 persen.

