10 Rekomendasi Anime yang Patut Ditonton, dari Action hingga Drama

Daftar Anime Terbaik yang Harus Ditonton

1. Attack on Titan

Attack on Titan merupakan seri manga shnen asal Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Anime ini bercerita tentang alam dunia yang dikuasai oleh raksasa mengerikan. Kemudian manusia terakhir berusaha bertahan hidup di balik tembok yang tinggi. Anime ini menawarkan petualangan epik, pertempuran yang mendebarkan dan cerita yang penuh intrik.

2. Death Note

Anime terbaik yang wajib ditonton selanjutnya adalah Death Note. Anime ini ditulis oleh Tsugumi Ohba dan diilustrasikan oleh Takeshi Obata. Death Note mengisahkan tentang seorang pemuda jenius bernama Light Yagami yang menemukan buku kematian yang dimiliki oleh shinigami (dewa kematian) bernama Ryuk. Buku tersebut memungkinkan Light Yagami dia membunuh siapapun dengan menuliskan namanya di dalamnya.

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Anime ini mengisahkan tentang perjalanan dua saudara, Edward dan Alphonse Elric, dalam mencari batu filosofis untuk mengembalikan tubuh mereka yang hilang. Anime ini memiliki alur yang kuat dengan karakter yang kompleks, serta menggabungkan aksi, drama, dan filsafat dengan sempurna. Fullmetal Alchemist sendiri merupakan anime dan manga karya Hiromu Arakawa.

4. Your Lie in April

Anime terbaik yang wajib ditonton ini menyajikan cerita romansa yang mengharukan, musik yang indah, dan eksplorasi emosi yang mendalam. Your Lie in April mengisahkan tentang seorang pianis muda bernama Kousei Arima yang kehilangan semangatnya setelah sang ibu meninggal dunia. Namun hidupnya berubah ketika Kousei bertemu dengan seorang violinist yang penuh semangat. Anime ini ditulis dan diilustrasikan oleh Naoshi Arakawa dan diterbitkan oleh Kodansha di majalah Monthly Shnen Magazine.

5. Detektif Conan

Detektif Conan adalah sebuah seri manga dan anime yang dibuat oleh penulis Aoyama Gosho. Anime ini menceritakan petualangan Shinichi Kudo, seorang detektif SMA yang berbakat. Hingga suatu ketika tubuhnya direduksi menjadi tubuh seorang anak kecil karena sebuah racun misterius yang diberikan oleh organisasi kriminal. Dalam tubuh anak tersebut, Shinichi mengadopsi nama samaran Conan Edogawa dan terus memecahkan berbagai kasus kriminal sambil mencari cara untuk mengembalikan tubuhnya ke ukuran aslinya. Detektif Conan juga telah memperoleh pengakuan internasional dan memiliki penggemar di berbagai negara di seluruh dunia.

6. Naruto

Naruto adalah sebuah serial manga karya Masashi Kishimoto yang diadaptasi menjadi serial anime. Serial ini menceritakan perjalanan Naruto Uzumaki, seorang ninja muda dengan impian menjadi Hokage atau pemimpin desa ninja. Anime ini menyajikan campuran aksi, petualangan, humor, dan pertemanan yang kuat. Dengan karakter yang karismatik dan perkembangan yang kuat, Naruto menjadi salah satu anime terbaik yang penuh inspirasi.

7. Blue Lock

Blue Lock adalah judul sebuah seri manga dan anime yang ditulis oleh Muneyuki Kaneshiro dan diilustrasikan oleh Yusuke Nomura. Anime ini memiliki latar pada cerita olahraga sepak bola di mana pemerintah Jepang memutuskan untuk mendirikan Blue Lock, sebuah fasilitas khusus untuk melatih para penyerang sepak bola. Tujuan dari Blue Lock adalah menciptakan "penyerang terbaik di dunia" dengan kekuatan individu yang luar biasa. Di Blue Lock, ratusan pemain sepak bola remaja dari seluruh Jepang yang terpilih harus bersaing satu sama lain dan melalui serangkaian ujian yang ketat untuk menjadi penyerang nomor satu.

8. One Piece

One Piece adalah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet yang juga seorang bajak laut muda. Sebagai bajak laut, Monkey D. Luffy, bersemangat untuk menemukan harta karun legendaris, One Piece. Anime ini menyajikan aksi, petualangan, dan komedi. Bahkan One Piece telah menjadi salah satu anime terpanjang dan paling populer sepanjang masa.

Poster serial live action One Piece. Dok. Netflix

9. Spirited Away

Anime terbaik yang wajib ditonton lainnya adalah Spirited Away. Film animasi ini diproduksi oleh Studio Ghibli dan merupakan karya sutradara ternama Jepang Hayao Miyazaki. Spirited Away mengisahkan perjalanan seorang gadis berumur 10 tahun bernama Chihiro ke dunia roh setelah dia dan orang tuanya tersesat. Dengan menampilkan animasi yang indah, Spirited Away dianggap sebagai salah satu anime terbaik yang pernah dibuat.

10. Demon Slayer

Anime Demon Slayer adalah adaptasi dari serial manga yang berjudul "Kimetsu no Yaiba" karya Koyoharu Gotouge. Anime ini menceritakan petualangan seorang anak bernama Tanjiro Kamado yang menjadi pemburu iblis setelah keluarganya dibantai oleh iblis. Adiknya yang bernama Nezuko pun berubah menjadi iblis setengah manusia. Tanjiro kemudian bergabung dengan Korps Pembasmi Iblis untuk menyelamatkan adiknya dan mencari cara untuk mengembalikannya menjadi manusia sepenuhnya.

