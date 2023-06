World Cleanup Day Indonesia 2023 Targetkan Himpun 13 Juta Relawan

Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Gerakan World Cleanup Day Indonesia menargetkan menghimpun sebanyak 13 juta relawan dari 34 provinsi untuk kegiatan hingga diselenggarakan bersih-bersih sampah dan edukasi lingkungan pada September mendatang. Pada saat itu mereka akan menjadi bagian dari aksi serentak yang melibatkan masyarakat di 191 negara di dunia.

“Aksi ini merupakan perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan Bumi,” kata Ketua Gerakan Nasional World Cleanup Day (WCD) Indonesia, Andy Bahari, dalam Leaders Academy World Cleanup Day Indonesia 2023, Jumat lalu.

Andy menuturkan kalau dalam kurun lima tahun belakangan, World Cleanup Day Indonesia telah memungut dan membersihkan sebanyak 43.430.045 kilogram sampah. “Untuk WCD tahun ini akan mengarahkan masyarakat untuk sekaligus mengedukasi masyarakat untuk memilah-milah sampah sebelum dibuang,” kata dia

Kepala Bidang Koordinasi Pengolahan Sampah dan Limbah di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, M. Rizal, mengapresiasi para relawan yang terlibat serta seluruh mitra dan jajaran pemerintah yang mendukung gelaran World Cleanup Day. Dia menyatakan kementeriannya juga sangat mendukung karena kegiatan dinilai dapat mendorong peningkatan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

“Yang pealing penting yang harus dilakukan adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan lebih baik dan bertanggung jawab,” kata dia.

World Cleanup Day Indonesia (WCDI) pertama kali diperkenalkan oleh Let’s Do It! Indonesia pada 2014. Let’s Do It! Indonesia merupakan organisasi di bawah naungan Let’s Do It World Movement.

