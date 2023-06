Meta Pastikan Harga Headset Quest 3 Rp 7 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meta secara resmi mengumumkan headset Quest 3 VR dalam sebuah unggahan di Instagram Mark Zuckerberg. Headset ini akan tiba pada musim gugur ini dengan versi 128 GB dengan harga US$ 499,99 atau sekitar Rp 7,5 juta. Perusahaan membuka opsi penyimpanan tambahan bagi mereka yang menginginkan lebih banyak ruang dengan harga yang belum ditentukan.

Jika dibandingkan dengan pendahulunya, Quest 2, terlihat desain Quest 3 lebih ringan dan lebih nyaman. Perusahaan menyebut dengan profil optik 40 persen lebih ramping, tanpa memperhitungkan antarmuka wajah busanya, sementara chip Snapdragon baru di dalamnya memiliki kinerja grafis dua kali lipat.

Quest 3 juga kompatibel dengan game Quest 2, yang bagus karena headset lama masih ada tetapi dengan harga yang sangat familiar. Meta mengatakan bahwa mulai 4 Juni 2023 harga Quest 2 akan turun harganya US$ 100 menjadi US$ 299,99 atau Rp 4,5 juta untuk versi 128 GB.

Sedangkan versi 256 GB mendapatkan potongan harga US$ 80 dari US$ 429,99 menjadi US$ 349,99 atau Rp 5,2 juta. Harga baru ini membatalkan kenaikan harga tahun lalu pada model dasar dan membuat versi dengan penyimpanan tambahan lebih murah daripada sebelumnya.

Selain itu, pembaruan perangkat lunak yang akan datang untuk Quest 2 dan Meta Quest Pro yang lebih mahal akan meningkatkan kinerja CPU dan GPU serta mengaktifkan Penskalaan Resolusi Dinamis.

Quest 3 akan datang hanya beberapa hari sebelum Apple diperkirakan akan mengumumkan headset realitas campuran yang telah lama dirumorkan dan beberapa jam sebelum pameran game di platform VR Meta yang dimulai 1 Juni 2023 pukul 13:00 ET.

Meta mengatakan akan memiliki judul petualangan AAA untuk ditampilkan di sana dan menjanjikan detail tambahan akan datang selama acara tahunan Meta Connect yang dijadwalkan pada 27 September nanti.

Sebelumnya, Mark Gurman dari Bloomberg yang merinci pengalaman langsungnya dengan perangkat yang belum diumumkan awal pekan ini, melaporkan desain yang lebih ringan dan lebih nyaman dengan sensor baru dan desain ulang pengontrol.

Adanya pengontrol Touch Plus baru dengan haptik TruTouch untuk pengalaman yang dapat pengguna rasakan, tanpa cincin lama yang biasa mereka miliki untuk pelacakan posisi. Pengumuman ini tidak merinci pengaturan sensor, tetapi sensor kedalaman harus bekerja dengan pengontrol, dan pelacakan tangan yang dikonfirmasi Meta akan didukung di luar kotak kali ini.

THE VERGE

