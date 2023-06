Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bibit Siklon 98W, Risiko AI, Kapal Perang Terbaik

Iklan

1. Prakiraan Cuaca BMKG: Bibit Siklon 98W, Hujan, Gelombang Tinggi, Banjir Pesisir

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau adanya bibit siklon tropis 98W di Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua dengan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 35 km/jam dan tekanan udara 1.009 hPa.

Bibit siklon tropis 98W bergerak ke arah barat, dan dalam 24 jam ke depan diprakirakan dalam kategori rendah untuk menjadi siklon tropis.

Sistem ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi), daerah pertemuan angin (konfluensi), dan menginduksi peningkatan kecepatan angin >25 knot (low level jet) di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina sekitar sistem.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet/konvergensi/konfluensi tersebut.

2. Surat Terbuka Peneliti dan Eksekutif: Risiko AI Setara Pandemi dan Perang Nuklir

CEO-CEO dari perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) terkemuka di dunia saat ini, bersama ratusan ahli dan ilmuwan AI lainnya membuat surat terbuka mengenai risiko AI terhadap eksistensi manusia. Surat yang dirilis pada Selasa, 30 Mei 2023, itu berisi satu kalimat saja, namun dinilai sebagai pernyataan paling bulat yang pernah mereka buat tentang AI selama ini.

"Memitigasi risiko kepunahan gara-gara AI harus menjadi prioritas global yang setara dengan risiko berskala global lainnya seperti pandemi dan perang nuklir," bunyi isi surat yang dirilis Center for AI Safety, organisasi nirlaba berbasis di California.

Para CEO yang meneken surat itu termasuk Sam Altman dari OpenAI, Demis Hassabis dari DeepMind, dan Dario Amodei dari Anthropic--tiga CEO dari laboratorium AI yang saat ini dipandang paling maju. Ketiganya bergabung di antara lebih dari 350 peneliti dan eksekutif yang membubuhkan tanda tangannya.

Ikut bergabung di balik surat terbuka itu adalah Geoffrey Hinton yang dikenal sebagai 'godfather AI'. Hinton baru pada bulan lalu memutuskan melepas jabatan dan mundur dari Google demi mengungkap penyesalan karena telah merintis AI lewat riset jaringan saraf yang dapat mengajari dirinya sendiri--riset yang membuatnya diganjar 'Nobel Komputasi' pada 2018 lalu.

3. Kapal Perang Terbaik di Dunia: Type 055 Cina dan Para Penantangnya

Bagaimana mengimbangi armada kapal perang Cina yang terus berkembang telah membuat gusar komandan Angkatan Laut Amerika Serikat.

Tidak hanya angkatan laut Cina yang sudah menjadi yang terbesar di dunia, keunggulan numeriknya atas AS semakin luas, dengan kepala Angkatan Laut AS baru-baru ini memperingatkan bahwa galangan kapal Amerika tidak dapat mengikutinya. Beberapa ahli memperkirakan Cina dapat membangun tiga kapal perang dalam waktu yang dibutuhkan AS untuk membangun satu.

Ini hanyalah salah satu kekhawatiran, di samping agresi Beijing yang meningkat di Laut Cina Selatan dan sekitar Taiwan, yang mungkin membebani pikiran Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin saat dia bergabung dengan tokoh militer top dari seluruh wilayah di Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

