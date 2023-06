Berapa Batas Maksimal Usia Pendaftar Beasiswa LPDP?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masih ada kesempatan untuk Anda mendapatkan beasiswa LPDP 2023. Pasalnya, ada gelombang 2 yang akan dilaksanakan bulan Juni 2023 ini. Dengan perkuliahan paling cepat gelombang 2 mulai di Januari 2024. Syarat yang harus Anda penuhi yang utama adalah usia. Berikut adalah batas usia pendaftar Beasiswa LPDP 2023.



Batas Usia Beasiswa LPDP 2023

Beasiswa Reguler

Beasiswa reguler adalah beasiswa yang paling umum diambil oleh putra-putri bangsa. Persyaratan khusus beasiswa reguler ini, Anda harus memenuhi pada maksimal batas usia per 31 Desember 2023.

Jika Anda adalah pendaftar jenjang pendidikan magister, maka usia maksimal di angka 35 tahun

Sementara, pada jenjang pendidikan Doktor berusia maksimal 40 tahun.

Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis

Syarat pendaftar jenjang pendidikan dokter spesialis, harus berusia paling tinggi 35 tahun. Namun, syarat usia terbaru akan berubah sesuai ketentuan program studi di perguruan tinggi tujuan jika Anda telah memiliki LoA Unconditional.

Beasiswa Pegawai Sipil Negara (PNS)

Setidaknya pada 31 Desember, usia Anda tidak melebihi daftar beasiswa PNS berikut ini saat tahun pendaftaran.

PNS yang memohon beasiswa magister, berusia tidak lebih dari 37 tahun. Lalu, tidak lebih dari 42 tahun untuk permohonan beasiswa jenjang pendidikan doktor.

Untuk PNS dengan jabatan fungsional sebagai Peneliti/Perekayasa/Medis/Paramedis/Pendidik harus berusia tidak lebih dari 42 tahun untuk jenjang pendidikan magister. Juga tidak lebih dari 47 tahun untuk jenjang pendidikan doktor.

Beasiswa Prajurit TNI atau anggota POLRI

Beasiswa khusus untuk Prajurit TNI atau anggota POLRI mengharuskan calon penerimanya paling tinggi berusia 40 tahun untuk jenjang pendidikan magister. Untuk jenjang doktor, paling tinggi berusia 45 tahun.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk meraih beasiswa LPDP.

Untuk program magister satu gelar ( single degree/joint degree ) atau dua gelar ( double degree ) akan didanai maksimal 24 bulan masa studi.

Sementara, jika menempuh program doktor satu gelar ( single degree/joint degree ) atau dua gelar ( double degree ) akan didanai maksimal 48 bulan masa studi.

Beasiswa Putra-Putri Papua

Putra-Putri Papua memiliki beasiswa khusus yang diberikan untuk dua pilihan jenjang pendidikan.

Pertama, Magister Program satu gelar ( single degree/joint degree ) atau dua gelar (double degree ) akan didanai oleh LPDP dengan studi paling lama 24 bulan.

Kedua, Doktor Program satu gelar ( single degree/joint degree ) atau dua gelar ( double degree ) akan didanai oleh LPDP dengan studi paling lama 48 bulan.

Beasiswa Prasejahtera

Bagi para putra-putri bangsa yang berasal dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan beasiswa pra sejahtera hanya untuk program magister.

Magister Program satu gelar ( single degree / joint degree ) atau dua gelar ( double degree ) dengan durasi pendanaan beasiswa dari LPDP maksimal 24 bulan masa studi.

Pendidikan Kader Ulama

Untuk mencerdaskan para kader ulama yang memiliki peranan inti untuk kedamaian toleransi bangsa, LPDP memberi kesempatan para Kader ulama berprestasi.

Pertama, untuk Magister Program satu gelar ( single degree ) selama 24 bulan di batas tertinggi.

Doktor Program satu gelar ( single degree ) selama 48 bulan di batas tertinggi.

Beasiswa Kerjasama Metalurgi NEU

LPDP pun memberi kesempatan beasiswa lembaga yang bekerja sama. Pendaftar harus memiliki batas usia per 31 Desember di tahun pendaftaran. Maksimal usianya 35 tahun.

Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia

Usia per 31 Desember di tahun pendaftaran dengan masing-masing program berikut.

Jenjang magister pendaftar paling tinggi berusia 35 tahun.

Jenjang doktor pendaftar paling tinggi berusia 40 tahun.

Beasiswa Diktiristek-LPDP-OKP/StuNed

Pendaftar harus memenuhi ketentuan batas usia per 31 Desember di tahun pendaftaran. Di mana Anda harus berusia maksimal 35 tahun.

Beasiswa Kewirausahaan (MSc in Venture Creation)

Per 31 Desember di tahun pendaftaran, Anda tidak lebih dari usia 35 tahun. Bidang Kewirausahaan (MSc in Venture Creation) ini khusu WNI yang berminat mengambil program MSc in Venture Creation di National University of Singapore (NUS) Enterprise. Namun, di sini Anda harus mengikuti program magang dan hanya dibiayai oleh LPDP selama 12 bulan masa studi.

Beasiswa Kewirausahaan

Mengikuti program beasiswa kewirausahaan LPDP, maka harus memenuhi batas usia pendaftar pada 31 Desember 2023 paling tinggi di angka usia 35 tahun.

Jika Anda memiliki komplain maupun pertanyaan, hubungi kontak resmi LPDP berikut:

wise.kemenkeu.go.id

bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id

ALFI MUNA SYARIFAH