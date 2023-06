Telkom University Jadi PTS Terbaik, Naik Peringkat di Times Higher Education 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Times Higher Education World University Rankings mengeluarkan pemeringkatan terbaru berdasarkan Impact Rankings 2023. Di wilayah Indonesia, sepuluh perguruan tinggi negeri menempati posisi teratas. “Telkom University menempati ranking 11 atau naik satu peringkat dari 2022,” kata Rektor Adiwijaya lewat keterangan tertulis, Senin, 5 Juni 2023.

Secara global, Telkom University masuk daftar peringkat 401-600 dunia. Adapun raihan empat nilai tertingginya dalam kategori partnership for goals, clean water and sanitation, affordable and clean energy, dan industry innovation and infrastructure, dengan total poin 66,9 hingga 72,6. “Ini bukan hanya sekedar apresiasi, namun sekaligus amanah bagi sivitas akademika Telkom University,” ujar Adiwijaya.

Pencapaian itu, menurutnya, merupakan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Universitas akan terus mengembangkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs lewat inovasi untuk kemajuan bangsa dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu diperlukan kolaborasi dengan dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.

Dari laman resminya, Times Higher Education meninjau kinerja perguruan tinggi dengan menggunakan bidang indikator penelitian, tata layanan, penjangkauan, dan pengajaran dalam mendukung 17 SDGs. Pada tahun ini, pemeringkatan mencakup 1.591 universitas dari 112 negara di seluruh dunia.

Rangking pertama ditempati Western Sidney University di Australia, kemudian University of Manchester-Inggris, Queens University-Kanada, Universiti Sains Malaysia, University of Tasmania-Australia. Peringkat enam yaitu Arizona State University-Amerika Serikat, lalu University of Alberta-Kanada, RMIT University-Australia, Aalborg University-Denmark, University of Victoria dan Western University-Kanada.

Sementara di Indonesia, Universitas Indonesia di posisi teratas dan masuk peringkat 20 dunia. Selanjutnya Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, IPB University, yang masuk dalam daftar ranking 101-200 dunia. Berikutnya Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mereka masuk dalam daftar 201-300 dunia. Sedangkan Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sebelas Maret pada ranking 401-600 dunia.

